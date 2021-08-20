Готовлю горячее блюдо для всей семьи. Муж говорит: сейчас будет вкусно

Один из самых удачных рецептов горячих блюд из мяса и картофеля. Получается красиво, аппетитно, сытно, отлично подходит для праздничного стола, ужина в семейном кругу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
картофель, 700 г;
фарш, 350 г;
сливочное масло, 60 г;
молоко, 60 г;
сыр, 200 г;
зелень свежая;
яйца, 2 шт;
лук, 1 шт;
чеснок, 2 зубчика;
соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Картофель отвариваем в подсоленной воде, сливаем, добавляем белок и делаем пюре, всыпаем мелко рубленую зелень.
Фарш заправляем яйцом, мелко резанным луком, измельченным чесноком.
Сыр режем на небольшие кубики.
В шарик фарша кладем кусочек сыра.
Шарик фарша «укутываем» в картофельную массу, превращая все в колобок.
Форму для запекания смазываем кусочком сливочного масла и выкладываем шарики.
Сверху можно смазать взбитым яйцом с молоком.
Запекаем 25 минут при 180 градусах.
Вынимаем форму из духовки, посыпаем тертым сыром и допекаем, пока он не расплавится.
Блюдо будет очень сытным, выглядит просто аппетитно, к нему я делаю еще салаты из свежих овощей, а зимой прекрасно подходят маринованные огурчики и помидорчики.
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