Готовлю горячее блюдо для всей семьи. Муж говорит: сейчас будет вкусно

Один из самых удачных рецептов горячих блюд из мяса и картофеля. Получается красиво, аппетитно, сытно, отлично подходит для праздничного стола, ужина в семейном кругу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 700 г;

фарш, 350 г;

сливочное масло, 60 г;

молоко, 60 г;

сыр, 200 г;

зелень свежая;

яйца, 2 шт;

лук, 1 шт;

чеснок, 2 зубчика;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Картофель отвариваем в подсоленной воде, сливаем, добавляем белок и делаем пюре, всыпаем мелко рубленую зелень.

Фарш заправляем яйцом, мелко резанным луком, измельченным чесноком.

Сыр режем на небольшие кубики.

В шарик фарша кладем кусочек сыра.

Шарик фарша «укутываем» в картофельную массу, превращая все в колобок.

Форму для запекания смазываем кусочком сливочного масла и выкладываем шарики.

Сверху можно смазать взбитым яйцом с молоком.

Запекаем 25 минут при 180 градусах.

Вынимаем форму из духовки, посыпаем тертым сыром и допекаем, пока он не расплавится.

Блюдо будет очень сытным, выглядит просто аппетитно, к нему я делаю еще салаты из свежих овощей, а зимой прекрасно подходят маринованные огурчики и помидорчики.