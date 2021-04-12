Каждый год у меня большой урожай лука, а луковиц вырастают крупными и сочными. Вот 3 простых совета

Знаю, что у многих бывает не очень хороший урожай лука, который также и не хранится долго. Я избавилась от этой проблемы и уже несколько лет подряд, у меня самые лучшие урожаи лука: луковицы крупные, плотные, долго хранятся.

Как я выращиваю лук

готовим раствор из 20 г морской соли и 1 л воды;

замачиваем посадочный материал в нем на 1 – 2 часа;

высаживаю на грядки.

Замачивание в морской соли обеззараживает лук, повышает его защитные свойства к гнили и заболеваниям.

Когда появляются первые ростки, в 1 л воды разведите 10 мл нашатырного спирта и раствором опрыскивайте грядки. Это помогает угнетать споры вредных насекомых и заболеваний. Процедуру повторять каждую неделю.

Чтобы луковицы росли крупными и сочными, необходимо проводить подкормки. В 1 л теплой воды растворяем 10 г дрожжей, настаиваем в теплом месте и поливаем лук дважды в неделю. Эта органическая подкормка сразу дает результаты, заметные глазу.