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Свекровь научила: шедевральный пирог из простых продуктов. Все, кто продует, просят рецепт

Пирог получается нежным и пышным, а ароматная грушевая начинка и воздушный крем из сметаны и сгущенки, делают его просто царским десертом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 5 шт;
  • сахар, 200 г;
  • соль щепотка;
  • мука, 170 г;
  • крахмал, 50 г;
  • разрыхлитель, 1 ч.л;
  • орехи грецкие, 10 г.

Для крема необходимо:

  • сметана, 600 г;
  • сгущенка вареная, 250 г.

Для приготовления начинки необходимо:

  • груша, 1 шт;
  • сахар и мед по 1 ст.л;
  • сливочное масло, 1 ч.л;
  • корица по желанию и вкусу;
  • лимонная кислота щепотка.

Процесс приготовления

Яйца взбиваем с щепоткой соли в течение минуты, всыпаем сахар и взбиваем до пышной и густой пены.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и крахмалом, вымешиваем тесто.

Совет: крахмал лучше брать кукурузный, но, если такого нет, подойдет и картофельный.

Вымешиваем тесто лопаткой и всыпаем измельченные до крошки орехи.

Форму для запекания накрываем пергаментом и выкладываем тесто, выпекаем 20 – 25 минут при 170 градусах. Готовность проверяем шпажкой.

Свекровь научила: шедевральный пирог из простых продуктов. Все, кто продует, просят рецепт

Остужаем бисквит и обертываем пленкой, отправляем в холодильник на несколько часов.

Грушу очищаем и режем мелкими кусочками.

Обжариваем кусочки в сливочном масле с сахаром и корицей, медом. Жарим до карамелизации в течение 3 минут и оставляем остывать.

Сметану взбиваем со сгущенкой до однородности.

Бисквит разрезаем на 3 – 4 коржа.

Свекровь научила: шедевральный пирог из простых продуктов. Все, кто продует, просят рецепт

Торт формируем в кольце.

Коржи смазываем кремом, поливаем карамелью и складываем друг на друга, сверху украшаем по вкусу крошкой или шоколадом.

Свекровь научила: шедевральный пирог из простых продуктов. Все, кто продует, просят рецепт

Свекровь научила: шедевральный пирог из простых продуктов. Все, кто продует, просят рецепт

Отправляем в холодильник на несколько часов и подаем к столу.

Свекровь научила: шедевральный пирог из простых продуктов. Все, кто продует, просят рецепт

Свекровь научила: шедевральный пирог из простых продуктов. Все, кто продует, просят рецепт

Пирог-торт получается просто чудесным, с ярким грушевым ароматом и вкусом, нежным кремом.

Свекровь научила: шедевральный пирог из простых продуктов. Все, кто продует, просят рецепт

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