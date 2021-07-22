Свекровь научила: шедевральный пирог из простых продуктов. Все, кто продует, просят рецепт

Пирог получается нежным и пышным, а ароматная грушевая начинка и воздушный крем из сметаны и сгущенки, делают его просто царским десертом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 5 шт;
- сахар, 200 г;
- соль щепотка;
- мука, 170 г;
- крахмал, 50 г;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- орехи грецкие, 10 г.
Для крема необходимо:
- сметана, 600 г;
- сгущенка вареная, 250 г.
Для приготовления начинки необходимо:
- груша, 1 шт;
- сахар и мед по 1 ст.л;
- сливочное масло, 1 ч.л;
- корица по желанию и вкусу;
- лимонная кислота щепотка.
Процесс приготовления
Яйца взбиваем с щепоткой соли в течение минуты, всыпаем сахар и взбиваем до пышной и густой пены.
Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и крахмалом, вымешиваем тесто.
Совет: крахмал лучше брать кукурузный, но, если такого нет, подойдет и картофельный.
Вымешиваем тесто лопаткой и всыпаем измельченные до крошки орехи.
Форму для запекания накрываем пергаментом и выкладываем тесто, выпекаем 20 – 25 минут при 170 градусах. Готовность проверяем шпажкой.
Остужаем бисквит и обертываем пленкой, отправляем в холодильник на несколько часов.
Грушу очищаем и режем мелкими кусочками.
Обжариваем кусочки в сливочном масле с сахаром и корицей, медом. Жарим до карамелизации в течение 3 минут и оставляем остывать.
Сметану взбиваем со сгущенкой до однородности.
Бисквит разрезаем на 3 – 4 коржа.
Торт формируем в кольце.
Коржи смазываем кремом, поливаем карамелью и складываем друг на друга, сверху украшаем по вкусу крошкой или шоколадом.
Отправляем в холодильник на несколько часов и подаем к столу.
Пирог-торт получается просто чудесным, с ярким грушевым ароматом и вкусом, нежным кремом.
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