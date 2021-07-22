Свекровь научила: шедевральный пирог из простых продуктов. Все, кто продует, просят рецепт

Пирог получается нежным и пышным, а ароматная грушевая начинка и воздушный крем из сметаны и сгущенки, делают его просто царским десертом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 5 шт;

сахар, 200 г;

соль щепотка;

мука, 170 г;

крахмал, 50 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

орехи грецкие, 10 г.

Для крема необходимо:

сметана, 600 г;

сгущенка вареная, 250 г.

Для приготовления начинки необходимо:

груша, 1 шт;

сахар и мед по 1 ст.л;

сливочное масло, 1 ч.л;

корица по желанию и вкусу;

лимонная кислота щепотка.

Процесс приготовления

Яйца взбиваем с щепоткой соли в течение минуты, всыпаем сахар и взбиваем до пышной и густой пены.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и крахмалом, вымешиваем тесто.

Совет: крахмал лучше брать кукурузный, но, если такого нет, подойдет и картофельный.

Вымешиваем тесто лопаткой и всыпаем измельченные до крошки орехи.

Форму для запекания накрываем пергаментом и выкладываем тесто, выпекаем 20 – 25 минут при 170 градусах. Готовность проверяем шпажкой.

Остужаем бисквит и обертываем пленкой, отправляем в холодильник на несколько часов.

Грушу очищаем и режем мелкими кусочками.

Обжариваем кусочки в сливочном масле с сахаром и корицей, медом. Жарим до карамелизации в течение 3 минут и оставляем остывать.

Сметану взбиваем со сгущенкой до однородности.

Бисквит разрезаем на 3 – 4 коржа.

Торт формируем в кольце.

Коржи смазываем кремом, поливаем карамелью и складываем друг на друга, сверху украшаем по вкусу крошкой или шоколадом.

Отправляем в холодильник на несколько часов и подаем к столу.

Пирог-торт получается просто чудесным, с ярким грушевым ароматом и вкусом, нежным кремом.