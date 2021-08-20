Муж научил готовить окрошку: рецепт простой, семья оценила на отлично!

Окрошка – холодный суп, не всегда приходится по вкусу тем, кто впервые его пробует. Но наш рецепт нравится всем, суп с удовольствием кушают даже дети и наши гости.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
отварная говядина, 400 г;
квас, 1 л;
яйца, 4 шт;
огурцы, 3 шт;
редис, 6 шт;
лук зеленый и зелень;
соль, перец, сметана, горчица и хрен.
Процесс приготовления
Мясо можно брать любое по вкусу, знаю, что говядину многие не любят.
Отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем и режем мелкими кусочками.
Отварные и остуженные яйца режем кубиками.
Редис и огурцы режем соломкой.
Совет: огурчики лучше брать молодые, с мягкой кожурой, они сладкие, как раз подходят в окрошку.
Смешиваем все продукты, заливаем квасом и отправляем емкость в холодильник остудиться.
Можно пойти другим путем: сделать порционно, в каждую тарелку выложить ингредиенты и налить квас, посыпать зеленью и добавить сметаны.
Окрошка будет изумительной, особенно, если вы остудите ее.
Также по вкусу можно добавить отварной картофель, тогда суп получается очень сытным.
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