Муж научил готовить окрошку: рецепт простой, семья оценила на отлично!

Окрошка – холодный суп, не всегда приходится по вкусу тем, кто впервые его пробует. Но наш рецепт нравится всем, суп с удовольствием кушают даже дети и наши гости.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

отварная говядина, 400 г;

квас, 1 л;

яйца, 4 шт;

огурцы, 3 шт;

редис, 6 шт;

лук зеленый и зелень;

соль, перец, сметана, горчица и хрен.

Процесс приготовления

Мясо можно брать любое по вкусу, знаю, что говядину многие не любят.

Отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем и режем мелкими кусочками.

Отварные и остуженные яйца режем кубиками.

Редис и огурцы режем соломкой.

Совет: огурчики лучше брать молодые, с мягкой кожурой, они сладкие, как раз подходят в окрошку.

Смешиваем все продукты, заливаем квасом и отправляем емкость в холодильник остудиться.

Можно пойти другим путем: сделать порционно, в каждую тарелку выложить ингредиенты и налить квас, посыпать зеленью и добавить сметаны.

Окрошка будет изумительной, особенно, если вы остудите ее.

Также по вкусу можно добавить отварной картофель, тогда суп получается очень сытным.