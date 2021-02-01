Домашний луковый хлеб: мягкий, воздушный и ароматный хлеб

Домашний луковый хлеб получается невероятно воздушным, ароматным, мягким!
Домашний луковый хлеб: ингредиенты
- 1 (одна) ст. ложка – сметаны
- 400 (четыреста) гр – муки
- 200 (двести) мл – молока
- 11 (одиннадцать) гр – сухих дрожжей
- 1 (одна) ч. ложка – соли
- 1 (одна) ст. ложка – сахара
- 50 (пятьдесят) мл – растительного масла
- 300 (триста) гр — лука
Рецепт приготовления домашнего лукового хлеба:
- Лук нарежьте мелко и обжарьте на растительном масле
- Молоко должно быть теплым. Добавьте в него сахар, и перемешайте. Сахар должен полностью раствориться. Добавьте дрожжи и перемешайте
- Просеянную муку соедините с солью. И добавьте молоко с дрожжами. Затем добавьте сметану комнатной температуры и обжаренный лук. Вымесите плотное эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Накройте тесто и уберите в теплое место на один час
- По истечении данного времени обминаем тесто. Противень застелите пергаментом и выложите на него тесто. На поверхности сделайте надрезы, накройте полотенцем минуты на три
- Отправьте хлеб выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут
Насладитесь вкусом домашнего лукового хлеба!
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