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Домашний луковый хлеб: мягкий, воздушный и ароматный хлеб

Домашний луковый хлеб получается невероятно воздушным, ароматным, мягким!

Домашний луковый хлеб: ингредиенты

Домашний луковый хлеб

  1. 1 (одна) ст. ложка – сметаны
  2. 400 (четыреста) гр – муки
  3. 200 (двести) мл – молока
  4. 11 (одиннадцать) гр – сухих дрожжей
  5. 1 (одна) ч. ложка – соли
  6. 1 (одна) ст. ложка – сахара
  7. 50 (пятьдесят) мл – растительного масла
  8. 300 (триста) гр — лука

Рецепт приготовления домашнего лукового хлеба:

Домашний луковый хлеб

  • Лук нарежьте мелко и обжарьте на растительном масле
  • Молоко должно быть теплым. Добавьте в него сахар, и перемешайте. Сахар должен полностью раствориться. Добавьте дрожжи и перемешайте
  • Просеянную муку соедините с солью. И добавьте молоко с дрожжами. Затем добавьте сметану комнатной температуры и обжаренный лук. Вымесите плотное эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Накройте тесто и уберите в теплое место на один час
  • По истечении данного времени обминаем тесто. Противень застелите пергаментом и выложите на него тесто. На поверхности сделайте надрезы, накройте полотенцем минуты на три
  • Отправьте хлеб выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут

Насладитесь вкусом домашнего лукового хлеба!

Домашний луковый хлеб

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