На праздник открываю баночку и зову гостей. Огуречные рулетики с помидорами на зиму

Чтобы маринованные овощи были не только вкусными и ароматными, но и стали настоящим украшением праздничного стола, предлагаю воспользоваться моим простым рецептом заготовки огурцов и томатов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы, помидоры, лук;

зелень по вкусу;

чеснок по 1 зубчику в банку;

горчица семенами по 1 ч.л;

перец горошком и душистый по 4шт;

вода, 1 л;

соль, 1 ст.л;

сахар, 3 ст.л;

уксус 9 %, 60 мл.

Процесс приготовления

Лучше взять длинные огурцы и порезать их тонкими и длинными пластинками при помощи овощечистки.

Совет: чтобы все красиво выглядело в банке и на блюде, берите маленькие помидоры или томаты черри.

В чистые банки раскладываем все специи, зелень и чеснок.

В рецепте я указала маринад на 1 л воды, поэтому все правильно рассчитывайте для своего количества продуктов.

Укладываем слоями в банку томаты и рулетики из огуречных пластинок.

Заливаем банки кипятком, накрываем крышками и оставляем на 15 минут.

Сливаем воду и заливаем чистую, тоже кипяток. Оставляем на 15 минут.

Варим маринад, исходя из расчета вашего количества банок, в конце вливаем уксус.

Заливаем банки маринадом, закручиваем крышками и переворачиваем, укутываем и оставляем остывать.

Хранятся такие томатики и огуречные рулеты в холодильнике или в кладовке.