Скатерть-Самобранка

5 395 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    спасибо за рецептНереальный ужин з...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!аппетитно :)За 10 минут готов...
  • Vladimir Osheschko
    Длинные рецепты не читаю до конца. Проще порезать цукини на 8 ммтровые пятачки. посолить, обвалять в муке и обжарить ...По настоящему вку...

На праздник открываю баночку и зову гостей. Огуречные рулетики с помидорами на зиму

Чтобы маринованные овощи были не только вкусными и ароматными, но и стали настоящим украшением праздничного стола, предлагаю воспользоваться моим простым рецептом заготовки огурцов и томатов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • огурцы, помидоры, лук;
  • зелень по вкусу;
  • чеснок по 1 зубчику в банку;
  • горчица семенами по 1 ч.л;
  • перец горошком и душистый по 4шт;
  • вода, 1 л;
  • соль, 1 ст.л;
  • сахар, 3 ст.л;
  • уксус 9 %, 60 мл.

Процесс приготовления

Лучше взять длинные огурцы и порезать их тонкими и длинными пластинками при помощи овощечистки.

Совет: чтобы все красиво выглядело в банке и на блюде, берите маленькие помидоры или томаты черри.

В чистые банки раскладываем все специи, зелень и чеснок.

В рецепте я указала маринад на 1 л воды, поэтому все правильно рассчитывайте для своего количества продуктов.

Укладываем слоями в банку томаты и рулетики из огуречных пластинок.

Заливаем банки кипятком, накрываем крышками и оставляем на 15 минут.

Сливаем воду и заливаем чистую, тоже кипяток. Оставляем на 15 минут.

Варим маринад, исходя из расчета вашего количества банок, в конце вливаем уксус.

Заливаем банки маринадом, закручиваем крышками и переворачиваем, укутываем и оставляем остывать.

На праздник открываю баночку и зову гостей. Огуречные рулетики с помидорами на зиму

Хранятся такие томатики и огуречные рулеты в холодильнике или в кладовке.

На праздник открываю баночку и зову гостей. Огуречные рулетики с помидорами на зиму

Подаю всегда к праздничному столу, и мои гости с нетерпением ждут такую оригинальную и вкусную закуску.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх