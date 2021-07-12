На праздник открываю баночку и зову гостей. Огуречные рулетики с помидорами на зиму

Чтобы маринованные овощи были не только вкусными и ароматными, но и стали настоящим украшением праздничного стола, предлагаю воспользоваться моим простым рецептом заготовки огурцов и томатов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы, помидоры, лук;
- зелень по вкусу;
- чеснок по 1 зубчику в банку;
- горчица семенами по 1 ч.л;
- перец горошком и душистый по 4шт;
- вода, 1 л;
- соль, 1 ст.л;
- сахар, 3 ст.л;
- уксус 9 %, 60 мл.
Процесс приготовления
Лучше взять длинные огурцы и порезать их тонкими и длинными пластинками при помощи овощечистки.
Совет: чтобы все красиво выглядело в банке и на блюде, берите маленькие помидоры или томаты черри.
В чистые банки раскладываем все специи, зелень и чеснок.
В рецепте я указала маринад на 1 л воды, поэтому все правильно рассчитывайте для своего количества продуктов.
Укладываем слоями в банку томаты и рулетики из огуречных пластинок.
Заливаем банки кипятком, накрываем крышками и оставляем на 15 минут.
Сливаем воду и заливаем чистую, тоже кипяток. Оставляем на 15 минут.
Варим маринад, исходя из расчета вашего количества банок, в конце вливаем уксус.
Заливаем банки маринадом, закручиваем крышками и переворачиваем, укутываем и оставляем остывать.
Хранятся такие томатики и огуречные рулеты в холодильнике или в кладовке.
Подаю всегда к праздничному столу, и мои гости с нетерпением ждут такую оригинальную и вкусную закуску.
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