Скатерть-Самобранка

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До скрипа отмываю окна, зеркала и др. поверхности! Использую собственное средство на основе зубной пасты

Одна моя знакомая, как-то подсказала мне отличный рецепт универсального средства для чистки стекол, зеркал, плитки на кухне и ванной, любой другой поверхности.

Делаем универсальное средство

Нам потребуется емкость, в которую наливаем 400 мл воды.

В воду добавляем 1 ст.л любой зубной пасты и 1 ложку любого жидкого мыла.

Вливаем еще 1 ложку спирта (для инъекций можно купить в любой аптеке).

Еще добавляем половину столовой ложки лимонной кислоты.

Средство очень хорошо перемешиваем.

Берем пульверизатор и переливаем в него наше средство.

До скрипа отмываю окна, зеркала и др. поверхности! Использую собственное средство на основе зубной пасты

Теперь брызгаем на любую грязную поверхность и вытираем тряпкой или кухонной губкой. Вся грязь сразу смывается. Протрите чистой тряпочкой или тканевой салфеткой.

До скрипа отмываю окна, зеркала и др. поверхности! Использую собственное средство на основе зубной пасты

С таким средством вы сможете очистить любую поверхность, дверцы духовки, микроволновую печь, окна, зеркала и т.д.

До скрипа отмываю окна, зеркала и др. поверхности! Использую собственное средство на основе зубной пасты

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