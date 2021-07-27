Варенье из абрикосов в сиропе. Это зимнее лакомство оценят по достоинству

Варенье из абрикосов в сиропе получается самым нежным и невероятно вкусным.
Варенье из абрикосов в сиропе: ингредиенты
- Сахарный песок – 600 г. (шестьсот грамм)
- Абрикосы – 600 г. (шестьсот грамм)
- Вода – 1 ст. (один стакан)
Способ приготовления:
- Вымойте и обсушите абрикосы. После надрежьте по боковой линии и удалите косточку.
- После воду и сахарный песок отправьте в сотейник. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Дайте вспенившейся массе осесть.
- По истечении нужного времени выложите подготовленные абрикосы и доведите до кипения.
- После продолжите варить ещё 5-7 минут и снимите с огня. Оставьте остывать.
- Таким образом повторите процесс варки ещё три раза. В результате абрикос станет сладким и мягким.
- Затем остудите и разлейте в чистые баночки варенье. Закройте крышками и храните в прохладном месте.
Варенье из абрикосов в сиропе — очень вкусное и ароматное.
Приятного аппетита!
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