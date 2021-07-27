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Варенье из абрикосов в сиропе. Это зимнее лакомство оценят по достоинству

Варенье из абрикосов в сиропе получается самым нежным и невероятно вкусным.

Варенье из абрикосов в сиропе: ингредиенты

Варенье из абрикосов в сиропе

  1. Сахарный песок – 600 г. (шестьсот грамм)
  2. Абрикосы – 600 г. (шестьсот грамм)
  3. Вода – 1 ст. (один стакан)

Способ приготовления:

  • Вымойте и обсушите абрикосы. После надрежьте по боковой линии и удалите косточку.
  • После воду и сахарный песок отправьте в сотейник. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Дайте вспенившейся массе осесть.
  • По истечении нужного времени выложите подготовленные абрикосы и доведите до кипения.
  • После продолжите варить ещё 5-7 минут и снимите с огня. Оставьте остывать.
  • Таким образом повторите процесс варки ещё три раза. В результате абрикос станет сладким и мягким.
  • Затем остудите и разлейте в чистые баночки варенье. Закройте крышками и храните в прохладном месте.

Варенье из абрикосов в сиропе — очень вкусное и ароматное.

Варенье из абрикосов в сиропе. Это зимнее лакомство оценят по достоинству 2

Приятного аппетита!

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