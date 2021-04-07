Торт «Птичье молоко» — легкий и воздушный десерт, который стоит попробовать

Торт получается настолько красивым и оригинальным, что я всегда удивляю им своих гостей. Вкус – просто роскошный, а шоколадный аромат сразу вызывает желание попробовать.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 3 шт;

мука и сахар по 125 г;

какао, 50 г;

разрыхлитель, 8 г;

масло растопленное, 30 мл.

Для пропитки необходимо:

соус карамельный, 20 мл.

Для приготовления крема возьмите:

белки, 5 шт;

пудра сахарная, 300 г;

желатин, 15 г.

Для приготовления глазури нужно:

шоколад, 100 г;

масло сливочное, 70 г.

Процесс приготовления

Яйца хорошо взбиваем с сахаром.

Всыпаем какао, просеянную муку и разрыхлитель, вымешиваем до полной однородности.

Форму застилаем пергаментом, выкладываем тесто и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Готовность проверяйте шпажкой. Остужаем.

Совет: чтобы торт получился с вкусом классического птичьего молока, обязательно используйте качественные и жирные какао и шоколад.

Корж смазываем карамельным соусом и возвращаем в разъемную форму.

Для крема взбиваем белки и вводим пудру, взбиваем до однородности.

Вливаем охлажденный желатин и взбиваем.

Часть крема выливаем на корж и отправляем в холодильник на 10 минут.

Вторую часть крема смешиваем с какао и взбиваем.

Выливаем шоколадную часть на белую и хаотично перемешиваем ложкой, чтобы получились разводы белого и шоколадного цвета.

Ставим застывать в холодильник на пару часов.

Растапливаем шоколад и смешиваем до однородности со сливочным маслом. Поливаем глазурью торт и возвращаем его в холодильник на 1 – 2 часа.

Подробный видео рецепт: