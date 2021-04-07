Торт «Птичье молоко» — легкий и воздушный десерт, который стоит попробовать

Торт получается настолько красивым и оригинальным, что я всегда удивляю им своих гостей. Вкус – просто роскошный, а шоколадный аромат сразу вызывает желание попробовать.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 3 шт;
- мука и сахар по 125 г;
- какао, 50 г;
- разрыхлитель, 8 г;
- масло растопленное, 30 мл.
Для пропитки необходимо:
- соус карамельный, 20 мл.
Для приготовления крема возьмите:
- белки, 5 шт;
- пудра сахарная, 300 г;
- желатин, 15 г.
Для приготовления глазури нужно:
- шоколад, 100 г;
- масло сливочное, 70 г.
Процесс приготовления
Яйца хорошо взбиваем с сахаром.
Всыпаем какао, просеянную муку и разрыхлитель, вымешиваем до полной однородности.
Форму застилаем пергаментом, выкладываем тесто и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Готовность проверяйте шпажкой. Остужаем.
Совет: чтобы торт получился с вкусом классического птичьего молока, обязательно используйте качественные и жирные какао и шоколад.
Корж смазываем карамельным соусом и возвращаем в разъемную форму.
Для крема взбиваем белки и вводим пудру, взбиваем до однородности.
Вливаем охлажденный желатин и взбиваем.
Часть крема выливаем на корж и отправляем в холодильник на 10 минут.
Вторую часть крема смешиваем с какао и взбиваем.
Выливаем шоколадную часть на белую и хаотично перемешиваем ложкой, чтобы получились разводы белого и шоколадного цвета.
Ставим застывать в холодильник на пару часов.
Растапливаем шоколад и смешиваем до однородности со сливочным маслом. Поливаем глазурью торт и возвращаем его в холодильник на 1 – 2 часа.
Подробный видео рецепт:
Такая красота точно украсит ваш праздничный стол и вкус обязательно удивит всех гостей.
Свежие комментарии