Салат из кабачков и помидоров: просто и быстро

Салат из кабачков и помидоров! В нижеприведенном рецепте мы покажем Вам, как просто и быстро приготовить вкусный салат с кабачками. Салат получается очень свежим и легким. Обязательно приготовьте этот салатик, он понравится всем Вашим домочадцам.
Салат из кабачков и помидоров: ингредиенты
- один двухсот пятидесяти граммовый кабачок
- два помидора небольшого размера
- два зубчика чеснока
- по половине пучка свежей петрушки и укропа
- соль и черный молотый перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
- неполная столовая ложка нерафинированного подсолнечного масла для заправки
Салат из кабачков и помидоров: как приготовить
- Кабачок помыть, срезать концы и нарезать среднего размера кружочками.
- Растительное масло залить в сковороду и хорошо разогреть.
- Запустить кабачки в сковороду и обжарить со обеих сторон до золотистого цвета.
- Обжаренные кабачки выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
- Кабачки отложить, чтобы они остыли.
- Помидоры помыть, вытереть полотенцем и нарезать не очень крупными дольками.
- Зелень помыть, просушить и крупно нарезать.
- Большие кружочки кабачков разделить пополам, а маленькие так и оставить целыми.
- Отправить кабачки в глубокую миску.
- Туда же добавить нарезанные помидоры и зелень.
- Посолить, поперчить, влить подсолнечное масло.
- Чеснок натереть на мелкой терке прямо в ту же миску.
- Все хорошо перемешать.
Вот и готов наш вкусный салат с кабачками и помидорами.
Салат из кабачков и помидоров: готов
Положите его в красивую салатницу и подайте на стол. Яркие краски и аромат свежих овощей пробуждают аппетит. Так что давайте, приступайте!
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