Салат из кабачков и помидоров: просто и быстро

Салат из кабачков и помидоров! В нижеприведенном рецепте мы покажем Вам, как просто и быстро приготовить вкусный салат с кабачками. Салат получается очень свежим и легким. Обязательно приготовьте этот салатик, он понравится всем Вашим домочадцам.

Салат из кабачков и помидоров: ингредиенты

один двухсот пятидесяти граммовый кабачок

два помидора небольшого размера

два зубчика чеснока

по половине пучка свежей петрушки и укропа

соль и черный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

неполная столовая ложка нерафинированного подсолнечного масла для заправки

Салат из кабачков и помидоров: как приготовить

Кабачок помыть, срезать концы и нарезать среднего размера кружочками.

Растительное масло залить в сковороду и хорошо разогреть.

Запустить кабачки в сковороду и обжарить со обеих сторон до золотистого цвета.

Обжаренные кабачки выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Кабачки отложить, чтобы они остыли.

Помидоры помыть, вытереть полотенцем и нарезать не очень крупными дольками.

Зелень помыть, просушить и крупно нарезать.

Большие кружочки кабачков разделить пополам, а маленькие так и оставить целыми.

Отправить кабачки в глубокую миску.

Туда же добавить нарезанные помидоры и зелень.

Посолить, поперчить, влить подсолнечное масло.

Чеснок натереть на мелкой терке прямо в ту же миску.

Все хорошо перемешать.

Вот и готов наш вкусный салат с кабачками и помидорами.

Салат из кабачков и помидоров: готов

Положите его в красивую салатницу и подайте на стол. Яркие краски и аромат свежих овощей пробуждают аппетит. Так что давайте, приступайте!