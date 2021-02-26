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Салат из кабачков и помидоров: просто и быстро

Салат из кабачков и помидоров! В нижеприведенном рецепте мы покажем Вам, как просто и быстро приготовить вкусный салат с кабачками. Салат получается очень свежим и легким. Обязательно приготовьте этот салатик, он понравится всем Вашим домочадцам.

Салат из кабачков и помидоров: ингредиенты

Салат из кабачков и помидоров

  • один двухсот пятидесяти граммовый кабачок
  • два помидора небольшого размера
  • два зубчика чеснока
  • по половине пучка свежей петрушки и укропа
  • соль и черный молотый перец – по вкусу
  • растительное масло – для жарки
  • неполная столовая ложка нерафинированного подсолнечного масла для заправки

Салат из кабачков и помидоров: как приготовить

  • Кабачок помыть, срезать концы и нарезать среднего размера кружочками.

Салат из кабачков и помидоров

  • Растительное масло залить в сковороду и хорошо разогреть.
  • Запустить кабачки в сковороду и обжарить со обеих сторон до золотистого цвета.
  • Обжаренные кабачки выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
  • Кабачки отложить, чтобы они остыли.
  • Помидоры помыть, вытереть полотенцем и нарезать не очень крупными дольками.

Салат из кабачков и помидоров

  • Зелень помыть, просушить и крупно нарезать.
  • Большие кружочки кабачков разделить пополам, а маленькие так и оставить целыми.
  • Отправить кабачки в глубокую миску.
  • Туда же добавить нарезанные помидоры и зелень.
  • Посолить, поперчить, влить подсолнечное масло.
  • Чеснок натереть на мелкой терке прямо в ту же миску.
  • Все хорошо перемешать.

Салат из кабачков и помидоров

Вот и готов наш вкусный салат с кабачками и помидорами.

Салат из кабачков и помидоров: готов

Положите его в красивую салатницу и подайте на стол. Яркие краски и аромат свежих овощей пробуждают аппетит. Так что давайте, приступайте!

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САЛАТЫ
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