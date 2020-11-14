Съедят за минуту! Необыкновенно вкусный Новогодний салат 2021

Оригинальность салату придает набор продуктов. Здесь кроме свеклы и куриного мяса, есть копченый сыр, вот он и делает салат с очень приятным и необычным вкусом. Попробуйте, вы точно не пожалеете.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сыр копченый, 250 г;
- свекла, 3 шт;
- яйца, 5 шт;
- куриная грудка, 300 г;
- чеснок, 3 зубчика;
- майонез, 200 г;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Для аккуратного оформления салата, будем его собирать в кольце.
Мясо вы можете просто отварить в подсоленной воде с приправами. Но я делаю так: режу на ломтики, солю, перчу и посыпаю специями.
Обжариваю на разогретом растительном масле (совсем немного), остужаю.
Пропущенный через пресс чеснок смешиваю с майонезом (сметаной или натуральным йогуртом).
Сыр натираем на крупной терке.
Свеклу также лучше не отваривать, а запечь в духовке, завернув в фольгу.
Совет: я запекла много свеклы и часть остудила, отправила в морозильную камеру. Когда будет нужно, достаем, размораживаем и делаем салат.
Формируем салат в кольце, поставив его на блюдо.
Первый слой – тертый сыр и смазываем майонезом.
Второй слой – тертые яйца и сбрызгиваем майонезом (без чеснока).
Третий слой – мясо, смазываем соусом с чесноком.
Четвертый слой – свекольный, смазываем майонезом.
Накрываем пленкой ставим на ночь в холодильник.
Снимаем пленку, убираем кольцо и украшаем по вкусу.
Если это не праздничный вариант салата, его можно просто смешать в салатнике и так подавать.
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