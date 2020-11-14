Съедят за минуту! Необыкновенно вкусный Новогодний салат 2021

Оригинальность салату придает набор продуктов. Здесь кроме свеклы и куриного мяса, есть копченый сыр, вот он и делает салат с очень приятным и необычным вкусом. Попробуйте, вы точно не пожалеете.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сыр копченый, 250 г;

свекла, 3 шт;

яйца, 5 шт;

куриная грудка, 300 г;

чеснок, 3 зубчика;

майонез, 200 г;

соль, перец.

Процесс приготовления

Для аккуратного оформления салата, будем его собирать в кольце.

Мясо вы можете просто отварить в подсоленной воде с приправами. Но я делаю так: режу на ломтики, солю, перчу и посыпаю специями.

Обжариваю на разогретом растительном масле (совсем немного), остужаю.

Пропущенный через пресс чеснок смешиваю с майонезом (сметаной или натуральным йогуртом).

Сыр натираем на крупной терке.

Свеклу также лучше не отваривать, а запечь в духовке, завернув в фольгу.

Совет: я запекла много свеклы и часть остудила, отправила в морозильную камеру. Когда будет нужно, достаем, размораживаем и делаем салат.

Формируем салат в кольце, поставив его на блюдо.

Первый слой – тертый сыр и смазываем майонезом.

Второй слой – тертые яйца и сбрызгиваем майонезом (без чеснока).

Третий слой – мясо, смазываем соусом с чесноком.

Четвертый слой – свекольный, смазываем майонезом.

Накрываем пленкой ставим на ночь в холодильник.

Снимаем пленку, убираем кольцо и украшаем по вкусу.

Если это не праздничный вариант салата, его можно просто смешать в салатнике и так подавать.