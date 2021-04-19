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Еврейская паста намазка на бутерброд. Я думала, что никто не захочет есть, а оказалось мало сделала

Еврейская паста намазка на бутерброд — этот простой в приготовлении салат-закуска очень популярен, так как готовится он из всегда доступных продуктов буквально за считанные минуты! Острую, ароматную, еврейскую закуску можно подать в маленькой пиале или же использовать как намазку для бутербродов! Залог вкусной еврейской закуски — качественные плавленые сырки и домашние яйца, а также соотношение ингредиентов!

Еврейская паста намазка на бутерброд: ингредиенты

Еврейская паста намазка на бутерброд

  1. Плавленый сыр — 2 шт. (две штуки)
  2. Чеснок — два — три зубчика
  3. Куриные яйца — 3 шт. (три штуки)
  4. Майонез — 3 ст. л (три толовые ложки)
  5. Горчица — -1 ст. л (одна столовая ложка)
  6. Сол, перец по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления:

Натираем на мелкой терке яйца, плавленые сырки и чеснок. Добавляем горчицу с хреном, и заправляем все майонезом или сметаной. Солим по вкусу. Хлеб поджариваем до румяной корочки. Уже перед подачей смазываем бутерброды намазкой и наслаждаемся.

Еврейская паста намазка на бутерброд

Еврейская паста намазка на бутерброд: Видео

 

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