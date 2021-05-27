Взбиваю 3 яйца с картофелем: готовлю постоянно, сразу всё съедают. Получается вкуснее простых блинов

Сырой картофель очищаем от кожуры и нарезаем кубиком. Перекладываем картошку в глубокую миску. И добавляем 3 яйца и вливаем молоко.
Добавляем 30 мл растительного масла и солим.
Взбиваем блендером, пока картошка не измельчится. Это займет буквально 2 минуты.
Добавляем мелко нарезанный укроп и перемешиваем венчиком.
Теперь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем до однородности.
Сковородку разогреваем и выливаем немного теста прямо на разогретую сковороду. Растительное масло для смазывания дна не потребуется.
Жарим блинчик несколько минут на средней температуре.
Затем переворачиваем и жарим еще пару минут.
Еще горячий блин смазываем кусочком сливочного масла. Из теста должно получится 9-10 блинчиков.
Теперь займемся начинкой. Одну луковицу нарезаем на мелкие кубики.
Таким же образом нарезаем красный сладкий перец.
В сковороде разогреваем масло. И слегка обжариваем лук и перец сладкий.
Выкладываем в сковородку с овощами 300 граммов говяжьего фарша.
Перемешиваем и добавляем соль, черный перец и паприку. Накрываем крышкой и тушим фарш 10 минут.
1-2 ст. ложки фарша выкладываем на край блина и заворачиваем как показано на картинке.
Ура, готово!
Приятного аппетита!
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