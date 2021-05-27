Взбиваю 3 яйца с картофелем: готовлю постоянно, сразу всё съедают. Получается вкуснее простых блинов

Сырой картофель очищаем от кожуры и нарезаем кубиком. Перекладываем картошку в глубокую миску. И добавляем 3 яйца и вливаем молоко.

Добавляем 30 мл растительного масла и солим.

Взбиваем блендером, пока картошка не измельчится. Это займет буквально 2 минуты.

Добавляем мелко нарезанный укроп и перемешиваем венчиком.

Теперь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем до однородности.

Сковородку разогреваем и выливаем немного теста прямо на разогретую сковороду. Растительное масло для смазывания дна не потребуется.

Жарим блинчик несколько минут на средней температуре.

Затем переворачиваем и жарим еще пару минут.

Еще горячий блин смазываем кусочком сливочного масла. Из теста должно получится 9-10 блинчиков.

Теперь займемся начинкой. Одну луковицу нарезаем на мелкие кубики.

Таким же образом нарезаем красный сладкий перец.

В сковороде разогреваем масло. И слегка обжариваем лук и перец сладкий.

Выкладываем в сковородку с овощами 300 граммов говяжьего фарша.

Перемешиваем и добавляем соль, черный перец и паприку. Накрываем крышкой и тушим фарш 10 минут.

1-2 ст. ложки фарша выкладываем на край блина и заворачиваем как показано на картинке.

Ура, готово!

Приятного аппетита!