Курица в сливках: нежное куриное мясо с грибами в сливочном соусе с травами

Курица в сливках получается невероятно нежной и сочной. Блюдо выглядит очень аппетитно! Этот вариант приготовления курицы отлично подойдет и для праздника!

Курица в сливках: ингредиенты

250 (двести пятьдесят) гр – шампиньонов 700 (семьсот) гр – куриных бедрышек 100 (сто) мл – сливок 1 (одна) ст. ложка – растительного масла 2 (два) зубчика – чеснока Соль и черный молотый перец по вкусу Пол ч. ложки – тимьяна и чабреца

Курица в сливках: рецепт

Куриные бедрышки промойте хорошенько. Удалите кожу. Мясо срежьте с костей

Нарежьте мясо на средние кусочки

Выложите мясо в форму для запекания. Посолите и поперчите

Шампиньоны нарежьте четвертинками

Чеснок измельчите

Обжарьте шампиньоны на растительном масле минут 7

После чего к грибам налейте сливки. Посолите и поперчите. Перемешайте. Посыпьте чесноком, тимьяном. И снимите сковороду с плиты

Полейте нашей сливочно-грибной массой бедрышки. Перемешайте

Отправьте бедрышки запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут

Курица в сливках готова: Видео

Курица получается очень ароматной и сочной. Домочадцы и гости будут в восторге от такого варианта приготовления курочки. На здоровье!