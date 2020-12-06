Курица в сливках: нежное куриное мясо с грибами в сливочном соусе с травами

Курица в сливках получается невероятно нежной и сочной. Блюдо выглядит очень аппетитно! Этот вариант приготовления курицы отлично подойдет и для праздника!
Курица в сливках: ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) гр – шампиньонов
- 700 (семьсот) гр – куриных бедрышек
- 100 (сто) мл – сливок
- 1 (одна) ст. ложка – растительного масла
- 2 (два) зубчика – чеснока
- Соль и черный молотый перец по вкусу
- Пол ч. ложки – тимьяна и чабреца
Курица в сливках: рецепт
- Куриные бедрышки промойте хорошенько. Удалите кожу. Мясо срежьте с костей
- Нарежьте мясо на средние кусочки
- Выложите мясо в форму для запекания. Посолите и поперчите
- Шампиньоны нарежьте четвертинками
- Чеснок измельчите
- Обжарьте шампиньоны на растительном масле минут 7
- После чего к грибам налейте сливки. Посолите и поперчите. Перемешайте. Посыпьте чесноком, тимьяном. И снимите сковороду с плиты
- Полейте нашей сливочно-грибной массой бедрышки. Перемешайте
- Отправьте бедрышки запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут
Курица в сливках готова: Видео
Курица получается очень ароматной и сочной. Домочадцы и гости будут в восторге от такого варианта приготовления курочки. На здоровье!
Свежие комментарии