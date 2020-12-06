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Курица в сливках: нежное куриное мясо с грибами в сливочном соусе с травами

Курица в сливках получается невероятно нежной и сочной. Блюдо выглядит очень аппетитно! Этот вариант приготовления курицы отлично подойдет и для праздника!

Курица в сливках: ингредиенты

Курица в сливках

  1. 250 (двести пятьдесят) гр – шампиньонов
  2. 700 (семьсот) гр – куриных бедрышек
  3. 100 (сто) мл – сливок
  4. 1 (одна) ст. ложка – растительного масла
  5. 2 (два) зубчика – чеснока
  6. Соль и черный молотый перец по вкусу
  7. Пол ч. ложки – тимьяна и чабреца

Курица в сливках: рецепт

Курица в сливках

  • Куриные бедрышки промойте хорошенько. Удалите кожу. Мясо срежьте с костей
  • Нарежьте мясо на средние кусочки
  • Выложите мясо в форму для запекания. Посолите и поперчите
  • Шампиньоны нарежьте четвертинками
  • Чеснок измельчите
  • Обжарьте шампиньоны на растительном масле минут 7
  • После чего к грибам налейте сливки. Посолите и поперчите. Перемешайте. Посыпьте чесноком, тимьяном. И снимите сковороду с плиты
  • Полейте нашей сливочно-грибной массой бедрышки. Перемешайте
  • Отправьте бедрышки запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут

Курица в сливках готова: Видео

Курица получается очень ароматной и сочной. Домочадцы и гости будут в восторге от такого варианта приготовления курочки. На здоровье!

Курица в сливках

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