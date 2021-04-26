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Кружевные булочки. Изящная, красивая выпечка перед которой никто не устоит

Кружевные булочки станут украшением Вашего стола и их вкус Вам непременно понравится.

Кружевные булочки: ингредиенты

Кружевные булочки

  1. Тёплое молоко — 140 мл. (сто сорок миллилитров)
  2. Масло сливочное — 80 г. (восемьдесят грамм)
  3. Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
  4. Желтки яичные — 2 шт. (две штуки)
  5. Сахар ванильный — один пакетик
  6. Пудра сахарная — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Дрожжи — 10 г. (десять грамм)
  8. Мука — 350г. (триста пятьдесят грамм)
  9. Сладкое молоко — для смазывания

Рецепт приготовления:

  • Молоко налейте в миску, добавьте 1 ч. л. сахара, затем всыпьте дрожжи, перемешайте и оставьте под салфеткой  10 минут.
  • В другой посуде смешайте муку, соль и сахар, добавьте подготовленную опару, молоко, яйца и сахар и перемешайте.
  • После того, как тесто станет тяжело размешивать, добавьте рубленое на мелкие кусочки сливочное масло и вымешивайте 10 минут.
  • Тесто переложите  чистую миску, накройте салфеткой и на 1час 30 минут поставьте в тёплое место, пока тесто не поднимется.
  • Тесто разделите на две части, раскатать не очень тонко. Вырежьте кружочки диметром примерно 5 см, сложите три круга из теста, их вместе сверните а потом разделите напополам — получится 2 части кружев.
  • Кружева  не слишком плотно уложите на выстланную бумагой для выпечки форму для кексов, выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 15-20 минут.
  • Когда булочки испекутся, посыпьте их сахарной пудрой.

Кружевные булочки получатся безумно красивыми.

Кружевные булочки. Изящная, красивая выпечка перед которой никто не устоит 2

Пеките на здоровье!

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