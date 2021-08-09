Скатерть-Самобранка

5 419 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    cпасибо автору за рецепт!Вкуснее беляшей и...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Не, ну если ногами заталкивать...)))Отличная заготовк...
  • ЭдиСон ХХХ
    22 кг. помидор в 6 70-ти граммовые банки? прикольно посмотреть на этот процесс :)Отличная заготовк...

Булочки с яблоком из быстрого теста. Ароматный и мягкие булочки со вкусом детства

Булочки с яблоком из быстрого теста очень просто приготовить и ещё приятнее кушать.

Булочки с яблоком из быстрого теста: ингредиенты

Булочки с яблоком из быстрого теста. Ароматный и мягкие булочки со вкусом детства 3

  1. Мука — 2-2,5 ст. (два — два с половиной стакана)
  2. Тёплое молоко — 200 мл. (двести миллилитра)
  3. Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
  4. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  5. Растительное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  6. Ванилин — 1 п. (один пакетик)
  7. Сухие дрожжи-1 ч. л (одна чайная ложка)
  8. Яблоки — 2 шт. (две штуки)
  9. Сахар
  10. Вареное сгущённое молоко
  11. Соль — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)
  12. Сливочное масло — 30 гр. (тридцать грамм)

Рецепт приготовления:

  • В миску просейте 3 ст. л муки, смешайте с дрожжами, влейте тёплое молоко, размешайте, опару отложите в сторону.
  • Масло растопите, перелейте в миску, добавьте сахар, ванильный сахар, соль, растительное масло и яйцо, тщательно перемешайте, перелейте смесь в опару, постепенно добавьте остальную просеянную муку.
  • Замесите мягкое тесто, накройте и уберите в теплое место на 30-40 минут.
  • Яблоко натрите на мелкой тёрке, отожмите лишний сок, смешайте с сахаром.
  • Подошедшее тесто разделите на две части.
  • Первую половину раскатайте в прямоугольник, смажьте сливочным маслом, затем немного вареной сгущёнкой, нанесите половину яблочной начинки.
  • Сверните тесто в рулетик, порежьте на не очень широкие кусочки, аналогично поступите со второй частью теста.
  • Отложите в сторону до те пор, пока духовка не прогреется до 180 градусов.

Булочки с яблоком из быстрого теста — ароматные и вкусные.

Булочки с яблоком из быстрого теста. Ароматный и мягкие булочки со вкусом детства 4

Пеките на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх