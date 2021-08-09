Булочки с яблоком из быстрого теста. Ароматный и мягкие булочки со вкусом детства

Булочки с яблоком из быстрого теста очень просто приготовить и ещё приятнее кушать.
Булочки с яблоком из быстрого теста: ингредиенты
- Мука — 2-2,5 ст. (два — два с половиной стакана)
- Тёплое молоко — 200 мл. (двести миллилитра)
- Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Растительное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Ванилин — 1 п. (один пакетик)
- Сухие дрожжи-1 ч. л (одна чайная ложка)
- Яблоки — 2 шт. (две штуки)
- Сахар
- Вареное сгущённое молоко
- Соль — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)
- Сливочное масло — 30 гр. (тридцать грамм)
Рецепт приготовления:
- В миску просейте 3 ст. л муки, смешайте с дрожжами, влейте тёплое молоко, размешайте, опару отложите в сторону.
- Масло растопите, перелейте в миску, добавьте сахар, ванильный сахар, соль, растительное масло и яйцо, тщательно перемешайте, перелейте смесь в опару, постепенно добавьте остальную просеянную муку.
- Замесите мягкое тесто, накройте и уберите в теплое место на 30-40 минут.
- Яблоко натрите на мелкой тёрке, отожмите лишний сок, смешайте с сахаром.
- Подошедшее тесто разделите на две части.
- Первую половину раскатайте в прямоугольник, смажьте сливочным маслом, затем немного вареной сгущёнкой, нанесите половину яблочной начинки.
- Сверните тесто в рулетик, порежьте на не очень широкие кусочки, аналогично поступите со второй частью теста.
- Отложите в сторону до те пор, пока духовка не прогреется до 180 градусов.
Булочки с яблоком из быстрого теста — ароматные и вкусные.
Пеките на здоровье!
Свежие комментарии