Сочная курица в баклажанах. Вкусное и питательное блюдо

Сочная курица в баклажанах просто изумительно смотрятся на столе и станут настоящим украшением любого праздничного стола.
Сочная курица в баклажанах: ингредиенты
- Баклажаны — 2,5 шт. (две с половиной штук)
- Куриные голени — 5 шт. (пять штук)
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Сметана — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Лук — 2 шт. (две штуки)
- Соль, перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Куриные ножки выложите в миску, добавьте сметану, перец, соль и специи, тщательно перемешайте и оставьте мариноваться несколько минут.
- Разрежьте баклажаны вдоль, ложкой уберите мякоть, обильно посыпьте солью и оставьте на 10-15 минут.
- Затем баклажаны промойте в проточной воде.
- Очистите лук и нарежьте кубиками, морковь натрите на тёрке. Выложите подготовленные овощи в сковороду с растительным маслом и обжарьте на среднем огне 5 минут, периодически помешивая. Следом выложите баклажаны, всё хорошенько перемешайте и обжарьте овощи до готовности. В конце посолите и поперчите по вкусу.
- Возьмите противень, застелите пергаментной бумагой и выложите туда лодочки из баклажанов. Сперва выложите в них тушёные овощи, а сверху куриные голени.
- Заготовку отправьте в духовку на 40 минут при 180 градусах.
- Готовое блюдо подавайте к столу.
Сочная курица в баклажанах — вкусно и сытно
Приятного аппетита!
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