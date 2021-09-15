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Сочная курица в баклажанах. Вкусное и питательное блюдо

Сочная курица в баклажанах просто изумительно смотрятся на столе и станут настоящим украшением любого праздничного стола.

Сочная курица в баклажанах: ингредиенты

Сочная курица в баклажанах

  1. Баклажаны — 2,5 шт. (две с половиной штук)
  2. Куриные голени — 5 шт. (пять штук)
  3. Морковь — 1 шт. (одна штука)
  4. Сметана — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
  6. Лук — 2 шт. (две штуки)
  7. Соль, перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Куриные ножки выложите в миску, добавьте сметану, перец, соль и специи, тщательно перемешайте и оставьте мариноваться несколько минут.
  • Разрежьте баклажаны вдоль, ложкой уберите мякоть, обильно посыпьте солью и оставьте на 10-15 минут.
  • Затем баклажаны промойте в проточной воде.
  • Очистите лук и нарежьте кубиками, морковь натрите на тёрке. Выложите подготовленные овощи в сковороду с растительным маслом и обжарьте на среднем огне 5 минут, периодически помешивая. Следом выложите баклажаны, всё хорошенько перемешайте и обжарьте овощи до готовности. В конце посолите и поперчите по вкусу.
  • Возьмите противень, застелите пергаментной бумагой и выложите туда лодочки из баклажанов. Сперва выложите в них тушёные овощи, а сверху куриные голени.
  • Заготовку отправьте в духовку на 40 минут при 180 градусах.
  • Готовое блюдо подавайте к столу.

Сочная курица в баклажанах — вкусно и сытно

Сочная курица в баклажанах. Вкусное и питательное блюдо 2

Приятного аппетита!

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