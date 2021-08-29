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Яблочный пирог за 5 минут работы и 25 минут выпечки. Пирог, тающий во рту

Пирог получается очень нежным и воздушным, совсем немного теста и очень много яблочной начинки, которая просто тает во рту. Рецепт один из самых простых и быстрых, результат вас точно впечатлит. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

сахар, 0.5 стакана; 

яйца, 3 шт; 

масло сливочное размягченное, 70 г; 

молоко, 180 мл; 

мука, 2 стакана; 

разрыхлитель, 1 ст.л; 

яблоки, 3 шт. 

Процесс приготовления 

Яблоки выбирайте кисло-сладкие, сочные. Кожуру убираем, режем тонкими дольками. 

Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем венчиком или миксером. 

Добавляем растопленное сливочное масло, перемешиваем до однородности. 

Вливаем молоко, перемешиваем. 

Муку просеиваем, смешиваем с разрыхлителем и всыпаем в массу, вымешиваем густое и однородное тесто. 

Форму застилаем пергаментом и выливаем часть теста, выкладываем дольки яблок в один слой и заливаем второй частью теста. 

Яблочный пирог за 5 минут работы и 25 минут выпечки. Пирог, тающий во рту

Посыпаем сверху двумя столовыми ложками сахара. Можно смешать его с корицей. 

Яблочный пирог за 5 минут работы и 25 минут выпечки. Пирог, тающий во рту

Выпекаем при 180 градусах около 30 минут. 

Пирог можно остудить в форме или аккуратно выложить и дать остыть на решетке. 

Яблочный пирог за 5 минут работы и 25 минут выпечки. Пирог, тающий во рту

Пирог будет очень ароматным и вкусным, мягким. Можно сделать сметанный крем, который прекрасно сочетается с яблочной начинкой.

 

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