Яблочный пирог за 5 минут работы и 25 минут выпечки. Пирог, тающий во рту

Пирог получается очень нежным и воздушным, совсем немного теста и очень много яблочной начинки, которая просто тает во рту. Рецепт один из самых простых и быстрых, результат вас точно впечатлит.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
сахар, 0.5 стакана;
яйца, 3 шт;
масло сливочное размягченное, 70 г;
молоко, 180 мл;
мука, 2 стакана;
разрыхлитель, 1 ст.л;
яблоки, 3 шт.
Процесс приготовления
Яблоки выбирайте кисло-сладкие, сочные. Кожуру убираем, режем тонкими дольками.
Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем венчиком или миксером.
Добавляем растопленное сливочное масло, перемешиваем до однородности.
Вливаем молоко, перемешиваем.
Муку просеиваем, смешиваем с разрыхлителем и всыпаем в массу, вымешиваем густое и однородное тесто.
Форму застилаем пергаментом и выливаем часть теста, выкладываем дольки яблок в один слой и заливаем второй частью теста.
Посыпаем сверху двумя столовыми ложками сахара. Можно смешать его с корицей.
Выпекаем при 180 градусах около 30 минут.
Пирог можно остудить в форме или аккуратно выложить и дать остыть на решетке.
Пирог будет очень ароматным и вкусным, мягким. Можно сделать сметанный крем, который прекрасно сочетается с яблочной начинкой.
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