Яблочный пирог за 5 минут работы и 25 минут выпечки. Пирог, тающий во рту

Пирог получается очень нежным и воздушным, совсем немного теста и очень много яблочной начинки, которая просто тает во рту. Рецепт один из самых простых и быстрых, результат вас точно впечатлит.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сахар, 0.5 стакана;

яйца, 3 шт;

масло сливочное размягченное, 70 г;

молоко, 180 мл;

мука, 2 стакана;

разрыхлитель, 1 ст.л;

яблоки, 3 шт.

Процесс приготовления

Яблоки выбирайте кисло-сладкие, сочные. Кожуру убираем, режем тонкими дольками.

Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем венчиком или миксером.

Добавляем растопленное сливочное масло, перемешиваем до однородности.

Вливаем молоко, перемешиваем.

Муку просеиваем, смешиваем с разрыхлителем и всыпаем в массу, вымешиваем густое и однородное тесто.

Форму застилаем пергаментом и выливаем часть теста, выкладываем дольки яблок в один слой и заливаем второй частью теста.

Посыпаем сверху двумя столовыми ложками сахара. Можно смешать его с корицей.

Выпекаем при 180 градусах около 30 минут.

Пирог можно остудить в форме или аккуратно выложить и дать остыть на решетке.

Пирог будет очень ароматным и вкусным, мягким. Можно сделать сметанный крем, который прекрасно сочетается с яблочной начинкой.