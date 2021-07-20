Сибирские пельмени с печенью в горшочках. Отличное сытное блюдо для разнообразия

Сибирские пельмени с печенью в горшочках получаются необыкновенно вкусными, прямо как в ресторане.
Сибирские пельмени с печенью в горшочках: ингредиенты
- Куриная печень – 300 г. (триста грамм)
- Пельмени – 1 кг. (один килограмм)
- Сливочное масло – 10 г. (десять грамм)
- Сметана 15% — 100 г. (сто грамм)
- Лавровый лист – 2 шт. (две штуки)
- Томатная паста – 20 г. (двадцать грамм)
- Горошки чёрного цвета – 4 шт. (четыре штуки)
- Соль
Способ приготовления:
- В большой кастрюле вскипятите 3-4 литра воды, туда бросьте чёрный перец и лавровый лист, подсолите. Положите пельмени. Варите не накрывая крышкой на среднем огне до их всплывания.
- Шумовкой выловите, разложите по керамическим горшочкам.
- Мелко нарезанный лук подрумяньте отдельно на сливочном масле.
- Снимите плёнки с печени, порежьте на кусочки и вместе с луком обжарьте.
- Добавьте через пять минут сметану, пару ложек бульона от пельменей и томатную пасту. Соус томите до загустения, а печень – до мягкости.
- Содержимое сковороды выложите в горшочки, укрывая пельмени.
- Горшочки накройте крышками. Блюдо готовьте 25 минут при температуре 200 градусов.
Сибирские пельмени с печенью в горшочках — самые вкусные и ароматные.
Приятного аппетита!
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