Сибирские пельмени с печенью в горшочках. Отличное сытное блюдо для разнообразия

Сибирские пельмени с печенью в горшочках получаются необыкновенно вкусными, прямо как в ресторане.

Сибирские пельмени с печенью в горшочках: ингредиенты

Сибирские пельмени с печенью в горшочках

  1. Куриная печень – 300 г. (триста грамм)
  2. Пельмени – 1 кг. (один килограмм)
  3. Сливочное масло – 10 г. (десять грамм)
  4. Сметана 15% — 100 г. (сто грамм)
  5. Лавровый лист – 2 шт. (две штуки)
  6. Томатная паста – 20 г. (двадцать грамм)
  7. Горошки чёрного цвета – 4 шт. (четыре штуки)
  8. Соль

Способ приготовления:

  • В большой кастрюле вскипятите 3-4 литра воды, туда бросьте чёрный перец и лавровый лист, подсолите. Положите пельмени. Варите не накрывая крышкой на среднем огне до их всплывания.
  • Шумовкой выловите, разложите по керамическим горшочкам.
  • Мелко нарезанный лук подрумяньте отдельно на сливочном масле.
  • Снимите плёнки с печени, порежьте на кусочки и вместе с луком обжарьте.
  • Добавьте через пять минут сметану, пару ложек бульона от пельменей и томатную пасту. Соус томите до загустения,  а печень – до мягкости.
  • Содержимое сковороды выложите в горшочки, укрывая пельмени.
  • Горшочки накройте крышками. Блюдо готовьте 25 минут при температуре 200 градусов.

Сибирские пельмени с печенью в горшочках — самые вкусные и ароматные.

Сибирские пельмени с печенью в горшочках. Отличное сытное блюдо для разнообразия 2

Приятного аппетита!

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