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Котлеты прожарены, но пересолены. Как исправить подобную оплошность

Иногда случаются «неожиданности» даже у опытных хозяек и блюда оказываются пересоленными. Чаще всего такую оплошность можно исправить довольно быстро и просто. К примеру, в суп можно добавить воды, риса, а крупу просто промыть чистой водой и пропарить.

Но что делать, если пересоленными оказались котлеты, ведь водой их точно не разбавишь?

В этом случае чистим пару картофелин, режем кусками и вместе с котлетами укладываем в сковороду для тушения.

Конечно, еще наливаем воду, добавляем лавровый лист и накрываем крышкой. Готовим блюдо до готовности картофеля и на выходе у вас получается полноценный ужин: сочные и в меру соленые котлеты, мягкая и рассыпчатая картошка с подливой.

Котлеты прожарены, но пересолены. Как исправить подобную оплошность

Если желаете, можно еще добавить чеснок, ароматные травы и зелень, пару ложек сметаны и одну ложку томатной пасты.

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