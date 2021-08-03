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Биточки по-французски. Новый вариант приготовления любимых котлет

Биточки по-французски — невероятно интересное и удивительно вкусное блюдо, которое понравится Вашим родным и друзьям.

Биточки по-французски: ингредиенты

Биточки по-французски

  1. Свиной фарш — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Куриное филе или фарш — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  3. Лук — 2 шт. (две штуки)
  4. Майонез — 3 ст. л (три столовые ложки)
  5. Тёртый сыр — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
  6. Томаты — 2 средних (две штуки)
  7. Специи, соль — по вкусу

Способ приготовления:

  • Луковицу измельчите в блендере, смешайте с фаршем и луком. Из мяса сделайте фарш, посолите, поперчите, добавьте любые приправы.
  • Противень смажьте любым маслом и лепёшки из фарша, размером с донышко обычной банки.
  • Выложите по 1 ч. л сметаны на каждую лепёшку, так они будут сочнее.
  • Из лука и помидора сделайте тонкие кольца, выложите слой лука, затем томаты.
  • Будущие биточки присыпьте сыром и отправьте в разогретый до 180 градусов и выпекайте 30 минут.

Биточки по-французски — нарядно и аппетитно.

Биточки по-французски. Новый вариант приготовления любимых котлет 2

Готовьте на здоровье!

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