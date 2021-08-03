Биточки по-французски. Новый вариант приготовления любимых котлет

Биточки по-французски — невероятно интересное и удивительно вкусное блюдо, которое понравится Вашим родным и друзьям.
Биточки по-французски: ингредиенты
- Свиной фарш — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Куриное филе или фарш — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Лук — 2 шт. (две штуки)
- Майонез — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Тёртый сыр — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
- Томаты — 2 средних (две штуки)
- Специи, соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Луковицу измельчите в блендере, смешайте с фаршем и луком. Из мяса сделайте фарш, посолите, поперчите, добавьте любые приправы.
- Противень смажьте любым маслом и лепёшки из фарша, размером с донышко обычной банки.
- Выложите по 1 ч. л сметаны на каждую лепёшку, так они будут сочнее.
- Из лука и помидора сделайте тонкие кольца, выложите слой лука, затем томаты.
- Будущие биточки присыпьте сыром и отправьте в разогретый до 180 градусов и выпекайте 30 минут.
Биточки по-французски — нарядно и аппетитно.
Готовьте на здоровье!
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