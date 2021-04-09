Салат из баклажан с секретиком. Баклажаны приобретают незабываемый вкус

Салат из баклажан с секретиком — невероятно вкусный и полезный. когда Вы один раз попробуете это блюдо, Вы обязательно запишете рецепт в своей кулинарной книге и будете готовить очень часто.
Салат из баклажан с секретиком: ингредиенты
- Болгарский перец- 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Баклажаны – 1 кг. (один килограмм)
- Соль, специи и чеснок – по вкусу
- Лук – 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Зелень
Как приготовить:
- Баклажаны нарежьте на 8-10 частей, посолите и отложите на 30 минут, чтобы ушла горечь.
- Лук и перец нарежьте полукольцами
- Все ингредиенты по отдельности обжарьте по отдельности на растительном масле около трех минут.
- Все продукты соедините и приправьте соль, нарезанную зелень и соль.
- После этого можно класть чеснок и пятьдесят грамм слегка обжаренных, порубленных грецких орехов.
Салат из баклажан с секретиком наполнит дом ароматом!
Всем приятного а аппетита!
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