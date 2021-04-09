Салат из баклажан с секретиком. Баклажаны приобретают незабываемый вкус

Салат из баклажан с секретиком — невероятно вкусный и полезный. когда Вы один раз попробуете это блюдо, Вы обязательно запишете рецепт в своей кулинарной книге и будете готовить очень часто.

Салат из баклажан с секретиком: ингредиенты

Болгарский перец- 350 гр. (триста пятьдесят грамм) Баклажаны – 1 кг. (один килограмм) Соль, специи и чеснок – по вкусу Лук – 350 гр. (триста пятьдесят грамм) Зелень

Как приготовить:

Баклажаны нарежьте на 8-10 частей, посолите и отложите на 30 минут, чтобы ушла горечь.

Лук и перец нарежьте полукольцами

Все ингредиенты по отдельности обжарьте по отдельности на растительном масле около трех минут.

Все продукты соедините и приправьте соль, нарезанную зелень и соль.

После этого можно класть чеснок и пятьдесят грамм слегка обжаренных, порубленных грецких орехов.

Салат из баклажан с секретиком наполнит дом ароматом!

Всем приятного а аппетита!