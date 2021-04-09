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Салат из баклажан с секретиком. Баклажаны приобретают незабываемый вкус

Салат из баклажан с секретиком — невероятно вкусный и полезный. когда Вы один раз попробуете это блюдо, Вы обязательно запишете рецепт в своей кулинарной книге и будете готовить очень часто.

Салат из баклажан с секретиком: ингредиенты

Салат из баклажан с секретиком

  1. Болгарский перец- 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  2. Баклажаны – 1 кг. (один килограмм)
  3. Соль, специи и чеснок – по вкусу
  4. Лук – 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  5. Зелень

Как приготовить:

  • Баклажаны нарежьте на 8-10 частей, посолите и отложите на 30 минут, чтобы ушла горечь.
  • Лук и перец нарежьте полукольцами
  • Все ингредиенты по отдельности обжарьте по отдельности на растительном  масле около трех минут.
  • Все продукты соедините и приправьте  соль, нарезанную зелень и соль.
  • После этого можно класть чеснок и пятьдесят грамм слегка обжаренных, порубленных грецких орехов.

Салат из баклажан с секретиком наполнит дом ароматом!

Салат из баклажан с секретиком. Баклажаны приобретают незабываемый вкус 2

Всем приятного а аппетита!

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