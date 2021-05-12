Экспресс-рулет из омлета с колбасой. Ароматный и вкусный завтрак на скорую руку

Экспресс-рулет из омлета с колбасой может стать одним из Ваших любимы блюд к завтраку.
Экспресс-рулет из омлета с колбасой: ингредиенты
- Молоко — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Твёрдый сыр
- Зелень
- Любая колбаса
Способ приготовления:
- Яйца взбейте с молоком, посолите по вкусу.
- Вылейте молочную смесь на смазанную маслом разогретую сковороду.
- Убавьте огонь, сковороду закройте крышкой и оставьте на несколько минут.
- Нарежьте колбасу, сыр натрите на тёрке, зелень порубите.
- Слоями разложите на омлет сыр, колбасу, зелень и снова сыр.
- При помощи лопатки или ложек сверните омлет в рулет так, чтобы шов оказался снизу.
- Готовый омлет подавайте в готовом виде.
Экспресс-рулет из омлета с колбасой накормит Вас за несколько минут.
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии