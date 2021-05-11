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Как быстро открыть банку без открывашки? Показываю простой армейский способ

Бывают ситуации, когда нет под рукой открывашки или она сломалась, а банку отрыть срочно нужно.

В бытность мою в армии, нас спасали штык-ножи, которыми мы легко справлялись со всей консервацией, которую нам присылали из дома.

Сегодня можно использовать этот способ с обычным ножом, который масса на каждой кухне.

Переворачиваем банку крышкой вниз.

Держим ее одной рукой за дно, а второй, в которой нож, открываем крышку: острым кончиком ножа поддеваем ту часть крышки, которая плотно прилегает к горлышку банки.

Поворачиваем банку и постепенно открываем крышку. Переворачиваем банку и снимаем крышку – получается легко и просто.

Второй вариант – ножом желаем прокол в крышке в ее середине и делаем надрез. Затем второй – так, чтобы оба надреза образовывали треугольник.

Как быстро открыть банку без открывашки? Показываю простой армейский способ

Цепляем ножом острый угол и оттягиваем его к краю банки. По мере того, как будете оттягивать, жестянка будет отходить до края крышки и полностью останется у вас в руках.

Потом просто берем и, прикладывая небольшие усилия, снимаем ее рукой

Как быстро открыть банку без открывашки? Показываю простой армейский способ

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