Булочки-лодочки с мясной начинкой. Мягкие и пушистые, как пух, булочки

Булочки-лодочки с мясной начинкой не только оригинально выглядят, но и имеют неповторимый нежный вкус.
Булочки-лодочки с мясной начинкой: ингредиенты
Тесто:
- Сухие дрожжи — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Вода тёплая — 120 мл. (сто двадцать грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сахар — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Масло растительное — 50 мл. (пятьдесят миллиграмм)
- Йогурт 3% — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Мука пшеничная — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
Начинка:
- Фарш мясной — 300 гр. (триста грамм)
- Лук репчатый — 2 шт. (две штуки0
- Красный и жёлтый болгарский перец — по 1/2 шт. (по пол штуки)
- Молотый чёрный перец — по вкусу
- Томатный сок — 100 мл. (сто миллилитров)
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Моцарелла — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Налейте тёплую воду в миску, затем добавьте соль, сахар, дрожжи и перемешайте.
- Всыпьте часть просеянной муки, яйцо, йогурт и ещё раз перемешайте.
- Затем добавьте оставшуюся муку и замесите тесто.
- Переложите тесто на рабочую поверхность, посыпьте мукой и немного вымесите.
- Тесто соберите в комок, переложите в миску, сверху накройте полотенцем и оставьте подниматься.
- Приготовьте начинку: лук нарежьте кубиками и обжарьте в растительном масле на хорошо разогретой сковородке.
- Выложите к луку фарш, перемешайте и потушите 2-3 минуты.
- Затем добавьте нарезанный кубиками болгарский перец и перемешайте.
- Посолите, поперчите, добавьте чеснок, потушите 3-4 минуты и снимите с огня.
- В остывшую начинку добавьте натёртый на крупной тёрке сыр и перемешайте.
- Разделите тесто на три части, из каждого куска раскатайте овальную лепёшку. Края лепёшки, которые подлиннее, подверните с одной и с другой стороны. Края соедините так, чтобы получилась лодочка.
- Застелите противень пергаментом и смажьте растительным маслом
- Переложите готовые лодочки на пергамент на расстоянии друг от друга.
- Необходимо, чтобы заготовки немного поднялись, выложите на них начинку, смажьте тесто желтком.
- Отправьте булочки выпекаться в разогретой до 180 градусов духовке на 25 минут.
Булочки-лодочки с мясной начинкой порадуют домочадцев приятным вкусом.
Приятного Вам аппетита!
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