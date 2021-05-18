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Рассыпчатый плов в духовке. Блюдо получается всегда сочным и рассыпчатым

Рассыпчатый плов в духовке — очень вкусное блюдо для всей семьи.

Рассыпчатый плов в духовке: ингредиенты

Рассыпчатый плов в духовке

  1. Большая морковь – 1 шт. (одна штука)
  2. Рис – 500 г. (пятьсот грамм)
  3. Курица – 1 шт. (одна штука)
  4. Луковица – 1 шт. (одна штука)
  5. Вода – 1 л. (один литр)
  6. Растительное масло – 100 мл. (сто миллилитров)

Специи:

  1. Чеснок – 1 гол. (одна головка)
  2. Карри – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  3. Хлопья болгарского перца – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  4. Куркума – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  5. Перец горошком
  6. Перец
  7. Зира
  8. Лавровый лист
  9. Соль

Способ приготовления:

  • Очистите лук от шелухи и нарежьте на мелкие кусочки. Очищенную морковь натрите на тёрке.
  • Нарежьте курицу порционными кусочками, переложите на сковороду и обжарьте с двух сторон до румяной корочки. После этого переложите её на тарелку.
  • Морковь и лук положите в масло, оставшееся от курицы, перемешайте всё и тушите овощи до готовности.
  • Возьмите форму для выпечки. Курицу, рис, соль, перец, специи и подготовленную зажарку выложите на дно. Залейте всё водой, накройте крышкой или фольгой и отправьте в духовку.
  • Выпекайте при температуре 180 градусов 60-80 минут

Рассыпчатый плов в духовке: готов!

Рассыпчатый плов в духовке. Блюдо получается всегда сочным и рассыпчатым 2

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