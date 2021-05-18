Рассыпчатый плов в духовке. Блюдо получается всегда сочным и рассыпчатым

Рассыпчатый плов в духовке — очень вкусное блюдо для всей семьи.
Рассыпчатый плов в духовке: ингредиенты
- Большая морковь – 1 шт. (одна штука)
- Рис – 500 г. (пятьсот грамм)
- Курица – 1 шт. (одна штука)
- Луковица – 1 шт. (одна штука)
- Вода – 1 л. (один литр)
- Растительное масло – 100 мл. (сто миллилитров)
Специи:
- Чеснок – 1 гол. (одна головка)
- Карри – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Хлопья болгарского перца – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Куркума – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Перец горошком
- Перец
- Зира
- Лавровый лист
- Соль
Способ приготовления:
- Очистите лук от шелухи и нарежьте на мелкие кусочки. Очищенную морковь натрите на тёрке.
- Нарежьте курицу порционными кусочками, переложите на сковороду и обжарьте с двух сторон до румяной корочки. После этого переложите её на тарелку.
- Морковь и лук положите в масло, оставшееся от курицы, перемешайте всё и тушите овощи до готовности.
- Возьмите форму для выпечки. Курицу, рис, соль, перец, специи и подготовленную зажарку выложите на дно. Залейте всё водой, накройте крышкой или фольгой и отправьте в духовку.
- Выпекайте при температуре 180 градусов 60-80 минут
Рассыпчатый плов в духовке: готов!
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