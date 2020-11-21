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Салат, который раньше готовили даже на праздничный стол, а сейчас почему-то про него забыли

Очень вкусный и витаминный салат из сырой моркови, копченого  сыра и чеснока. Он прекрасно сочетается с самыми разными блюдам, особенно мясными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • морковь свежая, 400 г;
  • сыр колбасный копченый, 250 г;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • кипяток, 20 мл;
  • майонез, 4 ст.л.

Процесс приготовления

Морковь трем на крупной терке.

Сыр также натираем на крупной терке.

Чеснок мелко рубим или трем на терке, пропускаем через пресс – все по вашему вкусу.

Совет: прессованный чеснок я еще запариваю кипятком на 1 минуту, он тогда дает более яркий, на мой вкус, аромат. Этот этап по желанию.

Смешиваем все продукты с майонезом. Если не любите майонез, тогда добавляйте сметану или густой натуральный йогурт.

Салат, который раньше готовили даже на праздничный стол, а сейчас почему-то про него забыли

Салатик я делаю и на праздники. Чтобы он получался ярче и красивее, я смешиваю оранжевую, обычную морковь и желтую. Тогда получается очень красиво и аппетитно.

Чеснок добавляйте по вкусу, если любите острее, тогда берите больше зубков.

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