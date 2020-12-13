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Закусочный рулет: на праздники и не только

Закусочный рулет! Предлагаем вам приготовить очень оригинальный закусочный рулет. Благодаря своим компонентам этот рулет будет выглядеть празднично и ярко на вашем столе. Такая закуска обязательно понравится вашим домочадцам как взрослым, так и детям.

Закусочный рулет: ингредиенты

Закусочный рулет

  • свежая морковь – полкило
  • яйца среднего размера – 6 шт.
  • сыр «Филадельфия» или любой другой сливочный сыр – 350 г
  • пучок укропа
  • одна чайная ложка соли
  • молотый черный перец – по вкусу
  • сливочного масла – 10 г
  • растительное масло – для жарки

Закусочный рулет: приготовление

  • Морковь помыть, почистить и натереть на средней фракции терки. Выложить в глубокую миску.
  • На сковороде разогреть растительное масло и добавить туда кусочек сливочного.
  • В разогретое масло выложить морковь и пассировать ее около четверти часа на среднем огне под крышкой. Пассировать нужно до мягкости моркови. Необходимо время от времени ее перемешивать, чтобы она не пригорела.
  • Готовую морковь переложить в глубокую миску и дать ей немного остыть.
  • Яйца помыть, разбить и отделить белки от желтков.
  • Желтки выложить в миску с морковью и добавить перец. Хорошенько все перемешать.
  • В белки же насыпать чайную ложку соли и взбить миксером до получения устойчивой пены.
  • В миску с морковью по одной ложке добавлять белки и перемешивать вилкой. Должны получить воздушную и однородную массу.
  • Противень застелить пергаментной бумагой. На него выложить морковную массу и аккуратно ее выровнять по всему противню.
  • Разогреть духовку до 180°С и выложить в нее морковную массу на противне. Печь около четверти часа.
  • Достать корж из духовки и оставить его на 10 минут, чтобы он немного остыл.
  • Укроп помыть под проточной водой, обсушить полотенцем и мелко нарубить.
  • Сливочный сыр переложить в миску и сверху выложить укроп.
  • После того, как морковный торт остынет, нужно перевернуть его на пищевую пленку и снять пергаментную бумагу.
  • Корж аккуратно смазываем подготовленной начинкой, равномерно распределяя ее по всей поверхности.
  • Сворачиваем при помощи пищевой пленки рулет.
  • Готовый рулет заворачиваем в ту же самую пищевую пленку и кладем на пару часов в холодильник.

Закусочный рулет

  • После того, как рулет хорошо пропитается, достать его из холодильника, положить в плоскую красивую тарелку, разрезать порционными шайбочками и можно подавать к столу.

Закусочный рулет: готовы

Приятного всем аппетита!

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