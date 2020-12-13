Закусочный рулет: на праздники и не только

Закусочный рулет! Предлагаем вам приготовить очень оригинальный закусочный рулет. Благодаря своим компонентам этот рулет будет выглядеть празднично и ярко на вашем столе. Такая закуска обязательно понравится вашим домочадцам как взрослым, так и детям.

Закусочный рулет: ингредиенты

свежая морковь – полкило

яйца среднего размера – 6 шт.

сыр «Филадельфия» или любой другой сливочный сыр – 350 г

пучок укропа

одна чайная ложка соли

молотый черный перец – по вкусу

сливочного масла – 10 г

растительное масло – для жарки

Закусочный рулет: приготовление

Морковь помыть, почистить и натереть на средней фракции терки. Выложить в глубокую миску.

На сковороде разогреть растительное масло и добавить туда кусочек сливочного.

В разогретое масло выложить морковь и пассировать ее около четверти часа на среднем огне под крышкой. Пассировать нужно до мягкости моркови. Необходимо время от времени ее перемешивать, чтобы она не пригорела.

Готовую морковь переложить в глубокую миску и дать ей немного остыть.

Яйца помыть, разбить и отделить белки от желтков.

Желтки выложить в миску с морковью и добавить перец. Хорошенько все перемешать.

В белки же насыпать чайную ложку соли и взбить миксером до получения устойчивой пены.

В миску с морковью по одной ложке добавлять белки и перемешивать вилкой. Должны получить воздушную и однородную массу.

Противень застелить пергаментной бумагой. На него выложить морковную массу и аккуратно ее выровнять по всему противню.

Разогреть духовку до 180°С и выложить в нее морковную массу на противне. Печь около четверти часа.

Достать корж из духовки и оставить его на 10 минут, чтобы он немного остыл.

Укроп помыть под проточной водой, обсушить полотенцем и мелко нарубить.

Сливочный сыр переложить в миску и сверху выложить укроп.

После того, как морковный торт остынет, нужно перевернуть его на пищевую пленку и снять пергаментную бумагу.

Корж аккуратно смазываем подготовленной начинкой, равномерно распределяя ее по всей поверхности.

Сворачиваем при помощи пищевой пленки рулет.

Готовый рулет заворачиваем в ту же самую пищевую пленку и кладем на пару часов в холодильник.

После того, как рулет хорошо пропитается, достать его из холодильника, положить в плоскую красивую тарелку, разрезать порционными шайбочками и можно подавать к столу.

Закусочный рулет: готовы

Приятного всем аппетита!