Азу из индейки: это блюдо сэкономит уйму времени, ведь гарнир тут не нужен

Азу из индейки. Вообще азу является традиционным татарским блюдом, которое готовят из баранины, говядины или же конины. Мы будем готовить из нежнейшего филе индейки!

Азу из индейки: ингредиенты

500 (пятьсот) гр – картофеля 500 (пятьсот) гр – филе индейки 100 (сто) мл – воды 200 (двести) гр – соленых огурцов 1 (одна) шт – помидор 50 (пятьдесят) мл – рассола 2 (две) ст. ложки – растительного масла 2 (две) ст. ложки – томатной пасты Соль и черный молотый перец по вкусу

Азу из индейки: рецепт

Филе индейки следует тщательно промыть и нарезать брусочками

Картофель тоже нарежьте брусочками такого же размера как и мясо. В этом и есть фишка блюда. Что все ингредиенты должны быть примерно одного и того же размера

Соленые огурцы тоже нарежьте брусочками

Филе индейки обжарьте на сковороде с растительным маслом. Жарьте до появления золотистой корочки

Затем к филе добавьте томатную пасту. Тушите минут 5

После чего добавьте картофель и огурцы. Перемешайте

Посолите и поперчите. Влейте горячую воду и рассол от огурцов

Томите под закрытой крышкой двадцать минут

Азу из индейки готово: Видео

Как видите, к этому блюду не нужен гарнир. В нем и так присутствуют мясо и овощи. Готовьте на здоровье.