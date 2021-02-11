Готовлю так уже 40 лет, пальчики оближешь. Раскладываю сало по банкам и получаю вкусную закуску

Эту заготовку в моей семье готовят уже несколько поколений и она никогда не надоедает. Такие кусочки сала с мясом, всегда можно взять с собой в поход, приготовить с ними разные блюда, просто порезать ломтиками и подать на стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сало (грудинка);

соль 130 г на 1 л воды;

перец горошек, 10 шт;

перец душистый, 6 шт;

лавровый лист, по 1 шт в банку;

чеснок, по 2 зубчика в банку;

банки, 0.5 л.

Процесс приготовления

Сало или грудинку хорошо промываем и режем порционными кусками. Просушиваем бумажными полотенцами.

В сухие и чистые банки кладем лавровый лист и чеснок.

Укладываем куски сала довольно плотно в банки до самого верха.

Для маринада в воде разводим соль, кладем перец. Доводим до кипения и варим около 4 минут.

Горячим маринадом заливаю банки до верха, перец также кладем по банкам.

Накрываем банки крышками и ставим их в кастрюлю на полотенце.

Заливаем теплой водой по горлышко и стерилизуем с момента закипания 2 часа. Огонь сделайте небольшим, чтобы вода еле кипела.

Закручиваю банки крышками, остужаем и ставим в подвал или в кладовку.

Делайте нарезку и подавайте к столу, с черным хлебом, чесноком, маринованными огурчиками.