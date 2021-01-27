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Свиные ребра в духовке с овощами — Вкуснейший обед или ужин

Сегодня предлагаем приготовить по нашему рецепту прекрасный вкуснейший обед — свиные ребра в духовке с овощами.

Свиные ребра в духовке: нужно

  • полтора килограмма свиных ребер

Свиные ребра в духовке

  • десять картофелин среднего размера
  • одна морковь
  • два помидора среднего размера
  • одна головка репчатого лука
  • четыре зубка чеснока
  • специи – по вкусу
  • четверть стакана растительного масла
  • горчица
  • соль – по вкусу
  • четверть стакана соевого соуса

Как приготовить вкусный обед из свиных ребер и овощей

Начать нужно с подготовки мяса:

Свиные ребра в духовке с овощами - Вкуснейший обед или ужин

  • Свиные ребра хорошо помыть, слегка разрезать вдоль ребер, чтобы они хорошо промариновались и скорее приготовились.
  • Отправить мясо в глубокую миску.
  • Посолить мясо, поперчить, добавить соевый соус, растительное масло и горчицу, а также другие специи по Вашему усмотрению.
  • Все хорошо перемешать, промазать все надрезы соком и специями.
  • Отложить мясо на некоторое время, чтобы оно промариновалось.

Пока мясо маринуется, нужно подготовить овощи:

  • Картофель почистить и помыть.

Свиные ребра в духовке с овощами - Вкуснейший обед или ужин

  • Очищенный картофель нарезать крупными дольками. Можно использовать специальный фигурный нож, чтобы блюдо выглядело красивее.
  • Морковь помыть, почистить и нарезать на довольно-таки крупные кусочки. Можно использовать тот же фигурный нож.
  • Чеснок и луковицу очистить и порезать крупными дольками.
  • Помидоры помыть и порезать крупным долями.

А теперь нужно собрать блюдо:

  • Огнеупорную форму для запекания промазать растительным маслом.
  • Отправить туда картофель.
  • Сверху его посолить и поперчить.
  • Поверх картофеля выложить замаринованные ребра, которые нужно залить оставшимся соусом.

Свиные ребра в духовке

  • Остальные нарезанные овощи равномерно распределите по всей свободной поверхности рядом с ребрами.
  • Форму накрыть фольгой и отправить в духовку.
  • Отправить в духовку и запекать блюдо при температуре сто восемьдесят градусов. Блюдо должно запекаться примерно часа полтора.
  • Под самый конец, фольгу снять и отправить обратно в духовку минут на десять. Так ребрышки больше поджарятся.

Вот и приготовили мы вкуснейший обед или ужин из свиных ребер с овощами.

Свиные ребра в духовке

Блюдо просто обалденное. Мясо сочное, нежное – аж тает во рту. А овощи придают блюду насыщенный аромат и пикантные вкусовые оттенки.

Переложите свиные ребра на красивую плоскую тарелочку и подайте к столу.

Приятного аппетита!

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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
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