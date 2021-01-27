Свиные ребра в духовке с овощами — Вкуснейший обед или ужин

Сегодня предлагаем приготовить по нашему рецепту прекрасный вкуснейший обед — свиные ребра в духовке с овощами.
Свиные ребра в духовке: нужно
- полтора килограмма свиных ребер
- десять картофелин среднего размера
- одна морковь
- два помидора среднего размера
- одна головка репчатого лука
- четыре зубка чеснока
- специи – по вкусу
- четверть стакана растительного масла
- горчица
- соль – по вкусу
- четверть стакана соевого соуса
Как приготовить вкусный обед из свиных ребер и овощей
Начать нужно с подготовки мяса:
- Свиные ребра хорошо помыть, слегка разрезать вдоль ребер, чтобы они хорошо промариновались и скорее приготовились.
- Отправить мясо в глубокую миску.
- Посолить мясо, поперчить, добавить соевый соус, растительное масло и горчицу, а также другие специи по Вашему усмотрению.
- Все хорошо перемешать, промазать все надрезы соком и специями.
- Отложить мясо на некоторое время, чтобы оно промариновалось.
Пока мясо маринуется, нужно подготовить овощи:
- Картофель почистить и помыть.
- Очищенный картофель нарезать крупными дольками. Можно использовать специальный фигурный нож, чтобы блюдо выглядело красивее.
- Морковь помыть, почистить и нарезать на довольно-таки крупные кусочки. Можно использовать тот же фигурный нож.
- Чеснок и луковицу очистить и порезать крупными дольками.
- Помидоры помыть и порезать крупным долями.
А теперь нужно собрать блюдо:
- Огнеупорную форму для запекания промазать растительным маслом.
- Отправить туда картофель.
- Сверху его посолить и поперчить.
- Поверх картофеля выложить замаринованные ребра, которые нужно залить оставшимся соусом.
- Остальные нарезанные овощи равномерно распределите по всей свободной поверхности рядом с ребрами.
- Форму накрыть фольгой и отправить в духовку.
- Отправить в духовку и запекать блюдо при температуре сто восемьдесят градусов. Блюдо должно запекаться примерно часа полтора.
- Под самый конец, фольгу снять и отправить обратно в духовку минут на десять. Так ребрышки больше поджарятся.
Вот и приготовили мы вкуснейший обед или ужин из свиных ребер с овощами.
Блюдо просто обалденное. Мясо сочное, нежное – аж тает во рту. А овощи придают блюду насыщенный аромат и пикантные вкусовые оттенки.
Переложите свиные ребра на красивую плоскую тарелочку и подайте к столу.
Приятного аппетита!
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