Свиные ребра в духовке с овощами — Вкуснейший обед или ужин

Сегодня предлагаем приготовить по нашему рецепту прекрасный вкуснейший обед — свиные ребра в духовке с овощами.

Свиные ребра в духовке: нужно

полтора килограмма свиных ребер

десять картофелин среднего размера

одна морковь

два помидора среднего размера

одна головка репчатого лука

четыре зубка чеснока

специи – по вкусу

четверть стакана растительного масла

горчица

соль – по вкусу

четверть стакана соевого соуса

Как приготовить вкусный обед из свиных ребер и овощей

Начать нужно с подготовки мяса:

Свиные ребра хорошо помыть, слегка разрезать вдоль ребер, чтобы они хорошо промариновались и скорее приготовились.

Отправить мясо в глубокую миску.

Посолить мясо, поперчить, добавить соевый соус, растительное масло и горчицу, а также другие специи по Вашему усмотрению.

Все хорошо перемешать, промазать все надрезы соком и специями.

Отложить мясо на некоторое время, чтобы оно промариновалось.

Пока мясо маринуется, нужно подготовить овощи:

Картофель почистить и помыть.

Очищенный картофель нарезать крупными дольками. Можно использовать специальный фигурный нож, чтобы блюдо выглядело красивее.

Морковь помыть, почистить и нарезать на довольно-таки крупные кусочки. Можно использовать тот же фигурный нож.

Чеснок и луковицу очистить и порезать крупными дольками.

Помидоры помыть и порезать крупным долями.

А теперь нужно собрать блюдо:

Огнеупорную форму для запекания промазать растительным маслом.

Отправить туда картофель.

Сверху его посолить и поперчить.

Поверх картофеля выложить замаринованные ребра, которые нужно залить оставшимся соусом.

Остальные нарезанные овощи равномерно распределите по всей свободной поверхности рядом с ребрами.

Форму накрыть фольгой и отправить в духовку.

Отправить в духовку и запекать блюдо при температуре сто восемьдесят градусов. Блюдо должно запекаться примерно часа полтора.

Под самый конец, фольгу снять и отправить обратно в духовку минут на десять. Так ребрышки больше поджарятся.

Вот и приготовили мы вкуснейший обед или ужин из свиных ребер с овощами.

Блюдо просто обалденное. Мясо сочное, нежное – аж тает во рту. А овощи придают блюду насыщенный аромат и пикантные вкусовые оттенки.

Переложите свиные ребра на красивую плоскую тарелочку и подайте к столу.

Приятного аппетита!