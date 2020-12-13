Скатерть-Самобранка

5 260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Лукьяненко
    Зачем такие извращения? Не лучше ли по-старике в тарелочке?Холодец в бутылке...
  • Любовь
    Для теста нужна вода, а её здесь нет.Узбекский Ханум —...
  • Galina Sinelnikova
    Я намазываю блины мягким сливочным сыром поверх выкладываю тонко нарезанную соленую семгу и сворачиваю в рулет. За...Закуска из 90-х, ...

Мясо, которое советую приготовить уже сегодня! Это самый крутой рецепт

Для такого блюда вы можете брать самое разное мясо – оно в любом случае, получается мягким, сочным и нежным, отлично сочетается с самыми разными гарнирами, салатами. Можно даже сделать и подать на праздничный стол в качестве горячей закуски.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свинина, 700 г;
  • соль, перец, специи;
  • сметана, майонез;
  • кетчуп;
  • лук, 1 шт;
  • сыр;
  • горчица в зернах.

Процесс приготовления

Мясо режем длинными полосками.

Совет: если хотите сделать блюдо быстрее, отбейте немного мясо. Но я так не делаю, чтобы мясо потом не потеряло свою сочность и не стало сухим.

Для соуса смешиваем в равных количествах сметану и майонез, кетчуп или любой томатный соус, соль, перец, специи и горчицу – любую по вкусу.

Смешиваем мясо с тонко порезанным луком и хорошо переминаем массу.

Добавляем соус , перемешиваем и оставляем мариноваться минимум на 1 час, лучше дольше.

Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем мясо с луком, поливаем соусом.

Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем около 45 минут.

Вынимаем, посыпаем тертым на крупной терке сыром и допекаем еще 5 минут.

Мясо, которое советую приготовить уже сегодня! Это самый крутой рецепт

Подаем с картофельным пюре, отварным рисом, салатами из свежих овощей или с маринованными огурчиками – помидорчиками.

Мясо, которое советую приготовить уже сегодня! Это самый крутой рецепт

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх