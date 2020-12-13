Мясо, которое советую приготовить уже сегодня! Это самый крутой рецепт

Для такого блюда вы можете брать самое разное мясо – оно в любом случае, получается мягким, сочным и нежным, отлично сочетается с самыми разными гарнирами, салатами. Можно даже сделать и подать на праздничный стол в качестве горячей закуски.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина, 700 г;

соль, перец, специи;

сметана, майонез;

кетчуп;

лук, 1 шт;

сыр;

горчица в зернах.

Процесс приготовления

Мясо режем длинными полосками.

Совет: если хотите сделать блюдо быстрее, отбейте немного мясо. Но я так не делаю, чтобы мясо потом не потеряло свою сочность и не стало сухим.

Для соуса смешиваем в равных количествах сметану и майонез, кетчуп или любой томатный соус, соль, перец, специи и горчицу – любую по вкусу.

Смешиваем мясо с тонко порезанным луком и хорошо переминаем массу.

Добавляем соус , перемешиваем и оставляем мариноваться минимум на 1 час, лучше дольше.

Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем мясо с луком, поливаем соусом.

Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем около 45 минут.

Вынимаем, посыпаем тертым на крупной терке сыром и допекаем еще 5 минут.

Подаем с картофельным пюре, отварным рисом, салатами из свежих овощей или с маринованными огурчиками – помидорчиками.