Мясо, которое советую приготовить уже сегодня! Это самый крутой рецепт

Для такого блюда вы можете брать самое разное мясо – оно в любом случае, получается мягким, сочным и нежным, отлично сочетается с самыми разными гарнирами, салатами. Можно даже сделать и подать на праздничный стол в качестве горячей закуски.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свинина, 700 г;
- соль, перец, специи;
- сметана, майонез;
- кетчуп;
- лук, 1 шт;
- сыр;
- горчица в зернах.
Процесс приготовления
Мясо режем длинными полосками.
Совет: если хотите сделать блюдо быстрее, отбейте немного мясо. Но я так не делаю, чтобы мясо потом не потеряло свою сочность и не стало сухим.
Для соуса смешиваем в равных количествах сметану и майонез, кетчуп или любой томатный соус, соль, перец, специи и горчицу – любую по вкусу.
Смешиваем мясо с тонко порезанным луком и хорошо переминаем массу.
Добавляем соус , перемешиваем и оставляем мариноваться минимум на 1 час, лучше дольше.
Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем мясо с луком, поливаем соусом.
Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем около 45 минут.
Вынимаем, посыпаем тертым на крупной терке сыром и допекаем еще 5 минут.
Подаем с картофельным пюре, отварным рисом, салатами из свежих овощей или с маринованными огурчиками – помидорчиками.
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