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Посудомоечной машины у меня нет, но я каждый раз покупаю для нее таблетки. Расскажу зачем

У каждой хозяйки есть свои небольшие хитрости, благодаря которым, она всегда поддерживает в доме порядок, быстро и эффективно убирает любую грязь.

Вот и я хочу поделиться с вами своими секретами, надеюсь, что они вам помогут.

Я уже давно использую в быту таблетки для посудомоечных машин. При этом, самой техники у меня нет всю посуду я мою руками. Просто сестра как-то рассказала о том. Как хороши и эффективны эти таблетки – у нее есть машина для посуды и она всегда покупает такие таблетки.

С ее легкой подачи, я тоже теперь применяю таблетки. Они быстро и качественно отмывают все, начиная от посуды, и заканчивая любыми, даже сильно загрязненными поверхностями.

Делаем и применяем чудо-средство

Берем 2 литра горячей воды и растворяем 1 – 2 таблетки.

Чтобы пользоваться раствором, обязательно одеваем перчатки – раствор очень сильный и может навредить коже рук.
Смачиваем кухонную губку и моем все: посуду от жира и накипи, сажи, стены от детских художеств, плитку от плесени и жира, полы от грязи. Если сильное загрязнение, то посуду просто замачиваем в растворе и потом промываем чистой водой. Также и все поверхности – моем средством, потом промываем чистой водой. Помогает отмыть и решетку от плиты и духовки, саму духовку и микроволновую печь, как внутри, так и снаружи.

Использую я это средство и для чистки садовой пластиковой мебели: после окончания сезона вымываю и перед началом мою от пыли.

Отлично справляется раствор и с загрязнения ми унитаза: кладем таблетку, ждем пока растворится и ершиком очищаем налет и грязь. Смываем водой и унитаз блестит.

Посудомоечной машины у меня нет, но я каждый раз покупаю для нее таблетки. Расскажу зачем

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