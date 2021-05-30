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Варенье из клубники с соком лимона. Готовлю варенье по этому рецепту уже не первый год

Варенье из клубники с соком лимона станет прекрасным дополнением к чаю с друзьями.

Варенье из клубники с соком лимона: ингредиенты

Варенье из клубники с соком лимона

  1. Сахар – 5 кг. (пять килограмм)
  2. Клубника – 5 кг. (пять килограмм)
  3. Лимон (сок) – ½ шт. (пол штуки)
  4. Способ приготовления:
  • Очистите от зелёных плодоножек клубнику и промойте холодной водой. Обсушите ягоды. Для варки варенья, на дно большой кастрюли насыпьте слой сахара. Часть ягод выложите в кастрюлю и снова насыпьте слой сахара. Таким образом выложите слоями весь сахар и все ягоды. Ягоды оставьте на несколько часов.
  • Выделившийся сироп слейте в отдельную кастрюлю, вскипятите его и залейте сиропом ягоды. Кастрюлю с вареньем поставьте на медленный огонь и, не мешая, варите примерно 50 минут. К варенью добавьте лимонный сок за пару минут до готовности. Когда варенье будет готово, разложите его по банкам.

Варенье из клубники с соком лимона — невероятно вкусное и ароматное.

Варенье из клубники с соком лимона. Готовлю варенье по этому рецепту уже не первый год 4

Приятного аппетита!

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