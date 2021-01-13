Сегодня мы приготовим Торт Шоко։ Шоколадный торт по моему вкусному рецепту.
Торт Шоко ингредиенты
Шоколадный торт Тесто
- Яйца — 6 шт.
- Сахар — 200 гр. (1стакан)
- Мед — 3 ст. ложки
- Какао — 3 ст. ложки
- Сода — 1 ч. ложка
- Мука — 1,5 стакана (300 гр.)
Торт Шоко Крем
- Сливочное масло — 200 гр.
- Вареное сгущенное молоко — 1 банка
- Какао — 1 ст. ложка
Торт Шоко — Шоколадный торт Приготовление
- Начнем с крема
- 200 гр. размягченного сливочного масла комнатной температуры хорошенько взбить, пока оно станет пышным и увеличится в объеме
- Добавим 1 ст. ложку какао
- Окончательный вид и вкус торта зависит от качества самого какао-порошка
- Продолжим взбивать пока какао и сливочное масло не станут однородной массой
- Добавим 1 банку вареного сгущенного молока
- Все, наш вкусный крем готов
Приступим к приготовлению теста Торт Шоко
- 6 яиц вобьем в емкость для миксера
- Начнем взбивать, постепенно добавляя 1 стакан сахара
- Если у вас миксер с подставкой, оставьте пусть взбивается, а сами начините перемешивать сыпучие ингредиенты
- К 1,5 стакану муки добавим 1 чайную ложку соды
- Добавим 3 ст. ложки какао
- Перемешаем
- В емкость миксера добавим 3 ст. ложки меда
- Настало время добавить сыпучие ингредиенты
- Обязательно пропуская через сито, добавим их к яйцам, сахару и меду
- Получим тесто вот такой консистенции
- Если вы будете печь на круглом противне, диаметром 25-26 см, то можете печь в три слоя, я же испеку два коржа квадратной формы, затем 2 слои аккуратно превращу в 4
- Духовку необходимо предварительно разогреть
- Будем печь 10-15 минут при температуре 180 градусов
- Вы можете не заметить, что тесто подгорает из-за темного цвета теста, поэтому будьте внимательны и проверьте через 10 минут готовность
- Сразу же отделите кальку
- Каждый слой разделим по центру
- Затем выровняем отрезав по 1 см. с краев, отрезанное тесто хорошенько покрошим
- Оно будет использоваться для украшения
- У нас уже готовы и тесто, и крем
- Приступим к сборке торта
- Первым слоем идет корж, который обильно смажем кремом
- Можете пропитать коржи сиропом, чтобы торт получился более легким и воздушным, это уже по вашему желанию
- Покроем кремом все слои поочередно, а также поверхность и бока торта
- Обсыпаем его крошками теста
- Покроем крошками торт со всех сторон
- Получается такой вот аккуратный тортик — Торт Шоко
- Желательно оставить в холодильнике пропитаться 1-2 часа
- Ну что, приготовьте кофе, порежьте Шоколадный торт на кусочки и наслаждайтесь
Приятного аппетита!
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