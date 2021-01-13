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Торт Шоко. Шоколадный торт по моему вкусному рецепту

Сегодня мы приготовим Торт Шоко։ Шоколадный торт по моему вкусному рецепту.

Торт Шоко - Шоколадный торт

Торт Шоко ингредиенты

Шоколадный торт Тесто

  • Яйца — 6 шт.
  • Сахар — 200 гр. (1стакан)
  • Мед — 3 ст. ложки
  • Какао — 3 ст. ложки
  • Сода — 1 ч. ложка
  • Мука — 1,5 стакана (300 гр.)

Торт Шоко Крем

  • Сливочное масло — 200 гр.
  • Вареное сгущенное молоко — 1 банка
  • Какао — 1 ст. ложка

Торт Шоко — Шоколадный торт Приготовление

  • Начнем с крема
  • 200 гр. размягченного сливочного масла комнатной температуры хорошенько взбить, пока оно станет пышным и увеличится в объеме
  • Добавим 1 ст. ложку какао
  • Окончательный вид и вкус торта зависит от качества самого какао-порошка
  • Продолжим взбивать пока какао и сливочное масло не станут однородной массой
  • Добавим 1 банку вареного сгущенного молока
  • Все, наш вкусный крем готов

Торт Шоко - Шоколадный торт

 

Приступим к приготовлению теста Торт Шоко

  • 6 яиц вобьем в емкость для миксера
  • Начнем взбивать, постепенно добавляя 1 стакан сахара
  • Если у вас миксер с подставкой, оставьте пусть взбивается, а сами начините перемешивать сыпучие ингредиенты
  • К 1,5 стакану муки добавим 1 чайную ложку соды
  • Добавим 3 ст. ложки какао
  • Перемешаем
  • В емкость миксера добавим 3 ст. ложки меда
  • Настало время добавить сыпучие ингредиенты
  • Обязательно пропуская через сито, добавим их к яйцам, сахару и меду
  • Получим тесто вот такой консистенции
  • Если вы будете печь на круглом противне, диаметром 25-26 см, то можете печь в три слоя, я же испеку два коржа квадратной формы, затем 2 слои аккуратно превращу в 4
  • Духовку необходимо предварительно разогреть
  • Будем печь 10-15 минут при температуре 180 градусов

Торт Шоко - Шоколадный торт

  • Вы можете не заметить, что тесто подгорает из-за темного цвета теста, поэтому будьте внимательны и проверьте через 10 минут готовность
  • Сразу же отделите кальку
  • Каждый слой разделим по центру
  • Затем выровняем отрезав по 1 см.
    с краев, отрезанное тесто хорошенько покрошим
  • Оно будет использоваться для украшения
  • У нас уже готовы и тесто, и крем
  • Приступим к сборке торта
  • Первым слоем идет корж, который обильно смажем кремом
  • Можете пропитать коржи сиропом, чтобы торт получился более легким и воздушным, это уже по вашему желанию
  • Покроем кремом все слои поочередно, а также поверхность и бока торта

Торт Шоко - Шоколадный торт

  • Обсыпаем его крошками теста
  • Покроем крошками торт со всех сторон
  • Получается такой вот аккуратный тортик — Торт Шоко
  • Желательно оставить в холодильнике пропитаться 1-2 часа
  • Ну что, приготовьте кофе, порежьте Шоколадный торт на кусочки и наслаждайтесь

Приятного аппетита!

Торт Шоко — Шоколадный торт Видео

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