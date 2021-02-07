Блюда из курицы: 10 вкуснейших рецептов из любимой курочки

Блюда из мяса курицы славятся во всем мире. Существует огромное количество рецептов его приготовления. У курятины множество достоинств. Быстро готовится, маринуется. Для праздничного стола можно взять целую тушку и нафаршировать ее фруктами, и блюдо станет украшением вашего стола. А достоинством куриного филе является отсутствие в нем жировых прослоек.
1.Отбивные из куриной грудки с сыром
Простое блюдо из курицы. Готовим отбивные из куриного филе в кляре из сыра, на сковороде. Минимум времени и затрат, а получается вкусно и сытно!
Необходимые ингредиенты:
- 100 (сто) гр — твердого сыра
- 500 (пятьсот) гр — куриной грудки
- 2 (две) шт — яиц
- 2 (две) ст. ложки — сметаны
- 3 (три) ст. ложки — муки
- 50 (пятьдесят) мл — растительного масла
- соль и черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления простого блюда из курицы:
- Разрежьте филе курицы на порции, и отбейте слегка, при помощи кухонного молоточка. Посолите и поперчите по вкусу
- Займемся кляром. Для этого взбейте яйца, при помощи венчика. Затем добавьте сметану. Посолите. Можно добавить немного измельченной зелени. Перемешайте и добавьте муку. Это наш кляр для отбивных. Он должен получиться не жидким, похожим на тесто для оладий
- Положите отбивную в кляр
- Затем на разогретую сковороду с растительным маслом
- На каждую отбивную положите тертый сыр. На сыр выложите кляр. Обжариваем с обеих сторон до готовности.
Подавать вкусное блюдо из курицы с любым гарниром. Будь — то макаронные изделия, или картофельное пюре, рис. На здоровье!
2.Шкмерули
Национальное блюдо грузинской кухни. Это невероятно вкусная курица, запеченная в молочно — чесночном соусе.
Ингредиенты:
- 100 (сто) мл — молока
- 1 (одна) шт — курицы
- 1 (один) зубчик — чеснока
- 30 (тридцать) мл — растительного масла
- соль по вкусу
- 80 (восемьдесят) мл — воды
Готовим шкмерули:
- Я использую крылья и ножки курицы. Промойте тщательно. Обсушите бумажным полотенцем. Далее натрите солью, и полейте растительным маслом. Уложите части потцы в форму для запекания. И отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на сорок минут. Во время приготовления, открывайте духовку раза три, и поливайте курицу соком, который выделился из нее
- Чеснок измельчите
- Когда до готовности блюда останется у вас 10 минут, в сотейник налейье воду, молоко и добавьте измельченный чеснок. Доведите до кипения
- Тем временем курица готова. Горячую курицу опустите в кипящий соус и сразу выключите огонь. Горячее мясо сразу впитает в себя вкус и аромат
К этому блюду отлично подойдут овощи и кинза. Наслаждайтесь вкусным блюдом из курицы на здоровье!
3.Открытый пирог «Киш лорен» с курицей и грибами
Получается невероятно нежным и вкусным, с заливной начинкой из филе курицы и грибов!
Необходимые ингредиенты:
Для теста
- 1 (одна) шт — куриного яйца
- 3 (три) ст. ложки — воды
- 125 (сто двадцать пять) гр — маргарина
- 1/3 ч. ложки — соли
- 250 (двести пятьдесят) гр — муки
Для начинки
- 330 (триста тридцать) гр — куриного филе
- 180 (сто восемьдесят) гр — лука
- 14 (четырнадцать) шт — помидоров черри
- 250 (двести пятьдесят) гр — шампиньонов
- соль и черный молотый перец по вкусу
Для заливки
- 300 (триста) мл — сливок 33%
- 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
Рецепт приготовления:
- Сначала займемся тестом. Муку просейте в посуду, и натрите в нее маргарин
- Добавьте яйцо, соль и воду
- Замесите тесто и уберите в холодильник на полчаса
- Теперь начинка. Лук нарежьте мелко. И обжарьте на сковороде с растительным маслом. Затем добавьте к луку нарезанные тонкими пластинами грибы. Посолите, поперчите и обжаривайте пять минут
- Куриное филе отварите в подсоленной воде, остудите и нарежьте мелким кубиком. Добавьте на сковороду к грибам и луку. Перемешайте, не томите на огне. Начинка готова
- Теперь заливка. В посуду налейте сливки и туда же натрите сыр. Перемешайте. Готово
- Тесто раскатайте в пласт. Перенесите пласт на форму для выпекания Моя форма 24 см размером
- Сформируйте у теста бортики, обрежьте фигурным ножом. Обрезки вдавите на дно. Выложите начинку, распределите равномерно. Черри разрежьте пополам и разложите на начинку. Залейте заливкой
- Отправьте пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут
Спешите насладиться вкусным блюдом из курицы.
4.Суп сырный с грибами и курицей
Суп сырный с грибами и курицей пользуется огромной популярностью. Приготовить простое блюдо из курицы быстро. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 2 (две) шт — картофеля
- 3 (три) шт — крупных шампиньонов
- 1 (одна) шт — лука
- 1 (одна) шт — моркови
- 100 (сто) гр — плавленого сыра
- 1 (одна) шт — куриной голени
- соль и черный молотый перец по вкусу
- 1 (один) зубчик — чеснока
- 1 (одна) ст. ложка — оливкового масла
- зеленый лук при подаче
- зелень по желанию
Рецепт приготовления:
- Промойте куриную голень, снимите кожу и варите 15 минут
- Картофель нарежьте средним кубиком
- Лук мелко нарежьте
- морковь натрите на крупной терке
- Грибы нарежьте кубиком или пластинами, как угодно
- Обжарьте все на растительном масле
- Куриное мясо отделите от кости, и разберите на волокна
- В суп добавьте курицу, сыр, нарезанный чеснок и зажарку. Постоянно помешивая варите минут 10. Сыр должен полностью раствориться. В конце посолите и поперчите по вкусу
Подавать такое вкусное блюдо из курицы с зеленью, зеленым луком, гренками или сухариками! На здоровье.
5.Курица по-пекински
Невероятно вкусное блюдо из курицы, в кисло — сладком соусе, из томатной пасты, соевого соуса, сладкого перца и ананаса. Отличный вариант блюда доя подачи на праздничный стол.
Необходимые ингредиенты:
- 150 (сто пятьдесят) гр — болгарского перца
- 2 (две) ст. ложки — рисового уксуса
- 500 (пятьсот) гр — куриного филе
- 2 (две) ст. ложки — соевого соуса
- 2 (две) ч. ложки — томатной пасты
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
- 100 (сто) гр — консервированного ананаса
- 10 (десять) гр — имбиря
- 2 (две) ст. ложки — крахмала
- 2 (два) зубчика — чеснока
- 3 (три) ч. ложки — сахара
- 150 (сто пятьдесят) мл — воды
Рецепт приготовления:
- Болгарский перец нарежьте средним квадратиком. Лучше берите перец разных цветов. Так, вкусное блюдо из курицы получится ярким и аппетитным. Таким же размером нарежьте ананас. Имбирь мелко нарежьте, чеснок измельчите
- В сотейник налейте одну ложку растительного масла, и на сильном огне обжарьте подготовленные ингредиенты. Затем добавьте соевый соус, рисовый соус, ананас, воду, сахар и томатную пасту. Хорошо перемешайте. Смотрите по вкусу. Если вам хочется больше кислоты, добавьте уксус, хочется сладости — сахара, если же соли — то соевого соуса
- Филе нарежьте средним кусочком и посыпьте крахмалом. На сковороду налейте растительное масло и обжарьте филе на сильном огне, до появления корочки
- Мясо выложите в соус с овощами, и тушите минут пятнадцать на среднем огне. Соус должен загустеть
Скорее отведайте это невероятно вкусное блюдо китайской кухни! Удивите своих родных и близких. На здоровье!
6.Рулет куриный с грибами
Очень праздничное, аппетитное и вкусное блюдо. Приготовление займет чуть больше часа вашего времени.
Необходимые ингредиенты:
- 1 (один) кг — филе куриной грудки
- 200 (двести) гр — грудинки нарезки
- 1 (один) стакан — сушеных грибов
- 2 (две) ст. ложки — сливочного масла
- 2 (две) шт — лука
- 1 (одна) шт — моркови
- 3 (три) шт — картофеля
- соль и черный молотый перец по вкусу
- 1 (одна) ч. ложка — зиры
Рецепт приготовления:
- Лук, чеснок, филе пропустите через мясорубку. Посолите, приправьте перцем и зирой. Перемешайте
- Сушеные грибы залейте водой на три часа. По истечении этого времени, грибы нарежьте мелко. И тушите 15 минут с небольшим количеством воды. Как вода испарится, добавьте нарезанный лук, морковь и кусок сливочного масла. Обжаривайте все минут семь
- Картофель отварите и пюрируйте. Перемешайте его с грибной начинкой. Начинка готова
- Расстелите лист фольги и выложите на него куски грудинки. И выложите равномерно фарш, начинку. И сверните в плотный рулет. Заверните в фольгу и выложите в форму. Отправьте в духовку разогретую до 200 градусов на 50 минут. За 7 минут до окончания приготовления, разверните рулет, чтоб он подрумянился!
Бесподобное вкусное блюдо из курицы готово! На здоровье.
7.Куриные крылышки «Улетные»
Острые, хрустящие и такие вкусные! Иногда можно побаловать себя такой пищей! А улетные, потому что разлетаются за считанные минуты! Отличный вариант приготовления простого блюда из курицы для вечеринки! Мои друзья, когда собираются на очередную нашу встречу к нам в гости, обязательно просят, приготовить крылышки именно по этому рецепту!
Необходимые ингредиенты:
- 700 (семьсот) гр — куриных крылышек
- 2 (две) шт — яиц
- соль по вкусу
- перец чили (хлопья) по вкусу
- 100 (сто) гр — муки
- 200 (двести) гр — панировочных сухарей
- растительное масло для фритюра
Рецепт приготовления:
- Крылья тщательно промойте, разделите на три части. Фаланги выбросите. Посолите, приправьте перцем, налейте немного растительного масла и перемешайте
- Крылышки выложите на противень
- Отправьте их в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут
- Яйца взбейте, немного воды к ним, хлопьев чили
- В отдельную посуду насыпьте панировочные сухари
- В пакет насыпьте муку
- часть крыльев положите в пакет с мукой и хорошо встряхните. Затем окуните в яйца, потом в сухарях. Потом обжаривайте во фритюре со всех сторон. Положите на салфетки, чтобы убрать лишнее масло. Подавать с любимым соусом. Поделюсь, как я готовлю всеми любимый соус терияки. 120 мл — соевого соуса, 1 ст. ложка — томатного кетчупа, 2 ст. ложки — винного уксуса, 100 мл — апельсинового сока, 50 гр — коричневого сахара, 1 ч. ложка — порошка чили, 2 зубчика — чеснока, и чайная ложка молотого имбиря. Все ингредиенты смешать, довести до кипения. Помешивайте, пока соус не начнет густеть!
8.Куриные оладьи с кабачком и сыром!
Приготовить вкусные блюда из курицы не сложная задача! Главное, знать несколько кулинарных трюков — и вы покорите даже самых заядлых гурманов! Наши оладьи, получаются нежными, сочными. Это простое блюдо из курицы непременно порадует вас и вашу семью!
Необходимые ингредиенты:
- 1 (одна) шт — кабачка
- 700 (семьсот) гр — филе куриной грудки
- 70 (семьдесят) гр — сыра гауда
- 2 (две) шт — яиц
- укроп по вкусу
- 2 (два) зубчика — чеснока
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
- соль и черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Филе тщательно промойте и прокрутите через мясорубку
- Кабачок натрите вместе с кожурой на крупной терке. Оставьте минут на 5 , после чего выжмите сок
- Сыр натрите на крупной терке
- Затем, в фарш положите кабачок, яйца и сыр. Посолите, поперчите
- Укроп измельчите и добавьте в наш фарш. Также чеснок измельчите и туда же. Хорошо перемешайте все
- На сковороде разогрейте растительное масло и выложите столовой ложкой оладьи. Обжаривайте с обеих сторон до появления румяной корочки. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир
- К таким оладьям отлично подойдет любой гарнир и любой соус. Могу порекомендовать чесночно-сметанный. Берем 1 ст. ложку — майонеза, 3 ст. ложки — сметаны, 3 зубчика — чеснока, 5 шт — оливок, 1 ч. ложка — укропа. Берем густую сметану. Добавляем к ней майонез. Измельченный чеснок, мелко нарезанные оливки, измельченный чеснок. Тщательно перемешиваем. И подаем к столу!
Как видите, не так сложно приготовить вкусное, простое блюдо из курицы. На здоровье.
9.Куриная грудка в аджике.
Блюдо получится пикантным! Как раз для любителей диетического мяса , с остреньким маринадом. Вкусное блюдо из курицы приготовить не сложно, быстро.
Подготовим следующие ингредиенты:
- 1 (одна) ст. ложка — аджики
- 600 (шестьсот) гр — куриной грудки
- 1 (одна) ст. ложка — томатной пасты
- 3 (три) зубчика — чеснока
- 1 (одна) ст. ложка- сахара
- 1 (одна) ст. ложка — оливкового масла
- 2 (две) ст. ложки — соевого соуса
- 1 (одна) ч. ложка — молотой паприки
- соль и черный молотый перец по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления:
- Начнем с приготовления маринада. Выложите в посуду аджику. Туда добавьте сахар и измельченный чеснок
- Добавим затем томатную пасту, для насыщенности цвета
- Потом влейте соевый соус и добавьте молотую паприку
- Куриную грудку промойте, и обсушите. Сделайте продольные разрезы на поверхности грудки
- Намажьте полученным маринадом куриную грудку. Также и в разрезах намажьте. Оставьте мариноваться на 40 минут
- Отправьте в разогретую духовку до 170 градусов , но накрыть курицу фольгой, на 40 минут. Затем снимите фольгу, и запекайте еще 15 минут
Подавать блюдо с любым гарниром. Будь — то рис, картофельное пюре, макароны.
10.Курица по — мексикански
Простое и вкусное блюдо из курицы. Отличный вариант угощения на семейный ужин, и также на праздник!
Необходимые ингредиенты:
- Курицу промойте и нарежьте порционными кусочками
- Лук нарежьте полукольцами, морковь средним кубиком
- На сковороде с оливковым маслом обжарьте овощи минут пять
- Потом добавьте в сковороду курицу и обжаривайте минут 10
- В посуду налейте 250 мл воды, и 2 ст. ложки томатной пасты. Перемешайте
- В сковороду влейте сок полученный, насыпьте консервированную кукурузу, добавьте черный и красный молотый перцы, соль. Тушите сорок минут. За 5 минут до окончания готовки, добавьте измельченную зелень и чеснок. Подавать вкусное блюдо из курицы следует с рисом или макаронами! На здоровье!
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