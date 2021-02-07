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Блюда из курицы: 10 вкуснейших рецептов из любимой курочки

Блюда из мяса курицы славятся во всем мире. Существует огромное количество рецептов его приготовления. У курятины множество достоинств. Быстро готовится, маринуется. Для праздничного стола можно взять целую тушку и нафаршировать ее фруктами, и блюдо станет украшением вашего стола. А достоинством куриного филе является отсутствие в нем жировых прослоек.

1.Отбивные из куриной грудки с сыром

Простое блюдо из курицы. Готовим отбивные из куриного филе в кляре из сыра, на сковороде. Минимум времени и затрат, а получается вкусно и сытно!

Блюда из курицы

Необходимые ингредиенты:

  1. 100 (сто) гр — твердого сыра
  2. 500 (пятьсот) гр — куриной грудки
  3. 2 (две) шт — яиц
  4. 2 (две) ст. ложки — сметаны
  5. 3 (три) ст. ложки — муки
  6. 50 (пятьдесят) мл — растительного масла
  7. соль и черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления простого блюда из курицы:

  • Разрежьте филе курицы на порции, и отбейте слегка, при помощи кухонного молоточка. Посолите и поперчите по вкусу
  • Займемся кляром. Для этого взбейте яйца, при помощи венчика. Затем добавьте сметану. Посолите. Можно добавить немного измельченной зелени. Перемешайте и добавьте муку. Это наш кляр для отбивных. Он должен получиться не жидким, похожим на тесто для оладий
  • Положите отбивную в кляр
  • Затем на разогретую сковороду с растительным маслом
  • На каждую отбивную положите тертый сыр.
    На сыр выложите кляр. Обжариваем с обеих сторон до готовности.

Подавать вкусное блюдо из курицы с любым гарниром. Будь — то макаронные изделия, или картофельное пюре, рис. На здоровье!

2.Шкмерули

Национальное блюдо грузинской кухни. Это невероятно вкусная курица, запеченная в молочно — чесночном соусе.

Блюда из курицы

Ингредиенты:

  1. 100 (сто) мл — молока
  2. 1 (одна) шт — курицы
  3. 1 (один) зубчик — чеснока
  4. 30 (тридцать) мл — растительного масла
  5. соль по вкусу
  6. 80 (восемьдесят) мл — воды

Готовим шкмерули:

  • Я использую крылья и ножки курицы. Промойте тщательно. Обсушите бумажным полотенцем. Далее натрите солью, и полейте растительным маслом. Уложите части потцы в форму для запекания. И отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на сорок минут. Во время приготовления, открывайте духовку раза три, и поливайте курицу соком, который выделился из нее
  • Чеснок измельчите
  • Когда до готовности блюда останется у вас 10 минут, в сотейник налейье воду, молоко и добавьте измельченный чеснок. Доведите до кипения
  • Тем временем курица готова. Горячую курицу опустите в кипящий соус и сразу выключите огонь. Горячее мясо сразу впитает в себя вкус и аромат

К этому блюду отлично подойдут овощи и кинза. Наслаждайтесь вкусным блюдом из курицы на здоровье!

3.Открытый пирог «Киш лорен» с курицей и грибами

Получается невероятно нежным и вкусным, с заливной начинкой из филе курицы и грибов!

Блюда из курицы

Необходимые ингредиенты:

Для теста

  1. 1 (одна) шт — куриного яйца
  2. 3 (три) ст. ложки — воды
  3. 125 (сто двадцать пять) гр — маргарина
  4. 1/3 ч. ложки — соли
  5. 250 (двести пятьдесят) гр — муки

Для начинки

  1. 330 (триста тридцать) гр — куриного филе
  2. 180 (сто восемьдесят) гр — лука
  3. 14 (четырнадцать) шт — помидоров черри
  4. 250 (двести пятьдесят) гр — шампиньонов
  5. соль и черный молотый перец по вкусу

Для заливки

  1. 300 (триста) мл — сливок 33%
  2. 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра

Рецепт приготовления:

  • Сначала займемся тестом. Муку просейте в посуду, и натрите в нее маргарин
  • Добавьте яйцо, соль и воду
  • Замесите тесто и уберите в холодильник на полчаса
  • Теперь начинка. Лук нарежьте мелко. И обжарьте на сковороде с растительным маслом. Затем добавьте к луку нарезанные тонкими пластинами грибы. Посолите, поперчите и обжаривайте пять минут
  • Куриное филе отварите в подсоленной воде, остудите и нарежьте мелким кубиком. Добавьте на сковороду к грибам и луку. Перемешайте, не томите на огне. Начинка готова
  • Теперь заливка. В посуду налейте сливки и туда же натрите сыр. Перемешайте. Готово
  • Тесто раскатайте в пласт. Перенесите пласт на форму для выпекания Моя форма 24 см размером
  • Сформируйте у теста бортики, обрежьте фигурным ножом. Обрезки вдавите на дно. Выложите начинку, распределите равномерно. Черри разрежьте пополам и разложите на начинку. Залейте заливкой
  • Отправьте пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут

Спешите насладиться вкусным блюдом из курицы.

4.Суп сырный с грибами и курицей

Суп сырный с грибами и курицей пользуется огромной популярностью. Приготовить простое блюдо из курицы быстро. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.

Блюда из курицы

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  1. 2 (две) шт — картофеля
  2. 3 (три) шт — крупных шампиньонов
  3. 1 (одна) шт — лука
  4. 1 (одна) шт — моркови
  5. 100 (сто) гр — плавленого сыра
  6. 1 (одна) шт — куриной голени
  7. соль и черный молотый перец по вкусу
  8. 1 (один) зубчик — чеснока
  9. 1 (одна) ст. ложка — оливкового масла
  10. зеленый лук при подаче
  11. зелень по желанию

Рецепт приготовления:

  • Промойте куриную голень, снимите кожу и варите 15 минут
  • Картофель нарежьте средним кубиком
  • Лук мелко нарежьте
  • морковь натрите на крупной терке
  • Грибы нарежьте кубиком или пластинами, как угодно
  • Обжарьте все на растительном масле
  • Куриное мясо отделите от кости, и разберите на волокна
  • В суп добавьте курицу, сыр, нарезанный чеснок и зажарку. Постоянно помешивая варите минут 10. Сыр должен полностью раствориться. В конце посолите и поперчите по вкусу

Подавать такое вкусное блюдо из курицы с зеленью, зеленым луком, гренками или сухариками! На здоровье.

5.Курица по-пекински

Невероятно вкусное блюдо из курицы, в кисло — сладком соусе, из томатной пасты, соевого соуса, сладкого перца и ананаса. Отличный вариант блюда доя подачи на праздничный стол.

Блюда из курицы

Необходимые ингредиенты:

  1. 150 (сто пятьдесят) гр — болгарского перца
  2. 2 (две) ст. ложки — рисового уксуса
  3. 500 (пятьсот) гр — куриного филе
  4. 2 (две) ст. ложки — соевого соуса
  5. 2 (две) ч. ложки — томатной пасты
  6. 2 (две) ст. ложки — растительного масла
  7. 100 (сто) гр — консервированного ананаса
  8. 10 (десять) гр — имбиря
  9. 2 (две) ст. ложки — крахмала
  10. 2 (два) зубчика — чеснока
  11. 3 (три) ч. ложки — сахара
  12. 150 (сто пятьдесят) мл — воды

Рецепт приготовления:

  • Болгарский перец нарежьте средним квадратиком. Лучше берите перец разных цветов. Так, вкусное блюдо из курицы получится ярким и аппетитным. Таким же размером нарежьте ананас. Имбирь мелко нарежьте, чеснок измельчите
  • В сотейник налейте одну ложку растительного масла, и на сильном огне обжарьте подготовленные ингредиенты. Затем добавьте соевый соус, рисовый соус, ананас, воду, сахар и томатную пасту. Хорошо перемешайте. Смотрите по вкусу. Если вам хочется больше кислоты, добавьте уксус, хочется сладости — сахара, если же соли — то соевого соуса
  • Филе нарежьте средним кусочком и посыпьте крахмалом. На сковороду налейте растительное масло и обжарьте филе на сильном огне, до появления корочки
  • Мясо выложите в соус с овощами, и тушите минут пятнадцать на среднем огне. Соус должен загустеть

Скорее отведайте это невероятно вкусное блюдо китайской кухни! Удивите своих родных и близких. На здоровье!

6.Рулет куриный с грибами

Очень праздничное, аппетитное и вкусное блюдо. Приготовление займет чуть больше часа вашего времени.

Блюда из курицы

Необходимые ингредиенты:

  1. 1 (один) кг — филе куриной грудки
  2. 200 (двести) гр — грудинки нарезки
  3. 1 (один) стакан —  сушеных грибов
  4. 2 (две) ст. ложки — сливочного масла
  5. 2 (две) шт — лука
  6. 1 (одна) шт — моркови
  7. 3 (три) шт — картофеля
  8. соль и черный молотый перец по вкусу
  9. 1 (одна) ч. ложка — зиры

Рецепт приготовления:

  • Лук, чеснок, филе пропустите через мясорубку. Посолите, приправьте перцем и зирой. Перемешайте
  • Сушеные грибы залейте водой на три часа. По истечении этого времени, грибы нарежьте мелко. И тушите 15 минут с небольшим количеством воды. Как вода испарится, добавьте нарезанный лук, морковь и кусок сливочного масла. Обжаривайте все минут семь
  • Картофель отварите и пюрируйте. Перемешайте его с грибной начинкой. Начинка готова
  • Расстелите лист фольги и выложите на него куски грудинки. И выложите равномерно фарш, начинку. И сверните в плотный рулет. Заверните в фольгу и выложите в форму. Отправьте в духовку разогретую до 200 градусов на 50 минут. За 7 минут до окончания приготовления, разверните рулет, чтоб он подрумянился!

Бесподобное вкусное блюдо из курицы готово! На здоровье.

7.Куриные крылышки «Улетные» 

Острые, хрустящие и такие вкусные! Иногда можно побаловать себя такой пищей! А улетные, потому что разлетаются за считанные минуты! Отличный вариант приготовления простого блюда из курицы для вечеринки! Мои друзья, когда собираются на очередную нашу встречу к нам в гости, обязательно просят, приготовить крылышки именно по этому рецепту!

Блюда из курицы

Необходимые ингредиенты:

  1. 700 (семьсот) гр — куриных крылышек
  2. 2 (две) шт — яиц
  3. соль по вкусу
  4. перец чили (хлопья) по вкусу
  5. 100 (сто) гр — муки
  6. 200 (двести) гр — панировочных сухарей
  7. растительное масло для фритюра

Рецепт приготовления:

  • Крылья тщательно промойте, разделите на три части. Фаланги выбросите. Посолите, приправьте перцем, налейте немного растительного масла и перемешайте
  • Крылышки выложите на противень
  • Отправьте их в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут
  • Яйца взбейте, немного воды к ним, хлопьев чили
  • В отдельную посуду насыпьте панировочные сухари
  • В пакет насыпьте муку
  • часть крыльев положите в пакет с мукой и хорошо встряхните. Затем окуните в яйца, потом в сухарях. Потом обжаривайте во фритюре со всех сторон. Положите на салфетки, чтобы убрать лишнее масло. Подавать с любимым соусом. Поделюсь, как я готовлю всеми любимый соус терияки. 120 мл — соевого соуса, 1 ст. ложка — томатного кетчупа, 2 ст. ложки — винного уксуса, 100 мл — апельсинового сока, 50 гр — коричневого сахара, 1 ч. ложка — порошка чили, 2 зубчика — чеснока, и чайная ложка молотого имбиря. Все ингредиенты смешать, довести до кипения. Помешивайте, пока соус не начнет густеть!

8.Куриные оладьи с кабачком и сыром!

Приготовить вкусные блюда из курицы не сложная задача! Главное, знать несколько кулинарных трюков — и вы покорите даже самых заядлых гурманов! Наши оладьи, получаются нежными, сочными. Это простое блюдо из курицы непременно порадует вас и вашу семью!

Блюда из курицы

Необходимые ингредиенты:

  1. 1 (одна) шт — кабачка
  2. 700 (семьсот) гр — филе куриной грудки
  3. 70 (семьдесят) гр — сыра гауда
  4. 2 (две) шт — яиц
  5. укроп по вкусу
  6. 2 (два) зубчика — чеснока
  7. 2 (две) ст. ложки — растительного масла
  8. соль и черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Филе тщательно промойте и прокрутите через мясорубку
  • Кабачок натрите вместе с кожурой на крупной терке. Оставьте минут на 5 , после чего выжмите сок
  • Сыр натрите на крупной терке
  • Затем, в фарш положите кабачок, яйца и сыр. Посолите, поперчите
  • Укроп измельчите и добавьте в наш фарш. Также чеснок измельчите и туда же. Хорошо перемешайте все
  • На сковороде разогрейте растительное масло и выложите столовой ложкой оладьи. Обжаривайте с обеих сторон до появления румяной корочки. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир
  • К таким оладьям отлично подойдет любой гарнир и любой соус. Могу порекомендовать чесночно-сметанный. Берем 1 ст. ложку — майонеза, 3 ст. ложки — сметаны, 3 зубчика — чеснока, 5 шт — оливок, 1 ч. ложка — укропа. Берем густую сметану. Добавляем к ней майонез. Измельченный чеснок, мелко нарезанные оливки, измельченный чеснок. Тщательно перемешиваем. И подаем к столу!

Как видите, не так сложно приготовить вкусное, простое блюдо из курицы. На здоровье.

9.Куриная грудка в аджике.

Блюдо получится пикантным! Как раз для любителей диетического мяса , с остреньким маринадом. Вкусное блюдо из курицы приготовить не сложно, быстро.

Блюда из курицы

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 1 (одна) ст. ложка — аджики
  2. 600 (шестьсот) гр — куриной грудки
  3. 1 (одна) ст. ложка — томатной пасты
  4. 3 (три) зубчика — чеснока
  5. 1 (одна) ст. ложка- сахара
  6. 1 (одна) ст. ложка — оливкового масла
  7. 2 (две) ст. ложки — соевого соуса
  8. 1 (одна) ч. ложка — молотой паприки
  9. соль и черный молотый перец по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления:

  • Начнем с приготовления маринада. Выложите в посуду аджику. Туда добавьте сахар и измельченный чеснок
  • Добавим затем томатную пасту, для насыщенности цвета
  • Потом влейте соевый соус и добавьте молотую паприку
  • Куриную грудку промойте, и обсушите. Сделайте продольные разрезы на поверхности грудки
  • Намажьте полученным маринадом куриную грудку. Также и в разрезах намажьте. Оставьте мариноваться на 40 минут
  • Отправьте в разогретую духовку до 170 градусов , но накрыть курицу фольгой, на 40 минут. Затем снимите фольгу, и запекайте еще 15 минут

Подавать блюдо с любым гарниром. Будь — то рис, картофельное пюре, макароны.

10.Курица по — мексикански

Простое и вкусное блюдо из курицы. Отличный вариант угощения на семейный ужин, и также на праздник!

Блюда из курицы

Необходимые ингредиенты:

  1. Курицу промойте и нарежьте порционными кусочками
  2. Лук нарежьте полукольцами, морковь средним кубиком
  3. На сковороде с оливковым маслом обжарьте овощи минут пять
  4. Потом добавьте в сковороду курицу и обжаривайте минут 10
  5. В посуду налейте 250 мл воды, и 2 ст. ложки томатной пасты. Перемешайте
  6. В сковороду влейте сок полученный, насыпьте консервированную кукурузу, добавьте черный и красный молотый перцы, соль. Тушите сорок минут. За 5 минут до окончания готовки, добавьте измельченную зелень и чеснок. Подавать вкусное блюдо из курицы следует с рисом или макаронами! На здоровье!

 

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