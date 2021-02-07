Блюда из курицы: 10 вкуснейших рецептов из любимой курочки

Блюда из мяса курицы славятся во всем мире. Существует огромное количество рецептов его приготовления. У курятины множество достоинств. Быстро готовится, маринуется. Для праздничного стола можно взять целую тушку и нафаршировать ее фруктами, и блюдо станет украшением вашего стола. А достоинством куриного филе является отсутствие в нем жировых прослоек.

1.Отбивные из куриной грудки с сыром

Простое блюдо из курицы. Готовим отбивные из куриного филе в кляре из сыра, на сковороде. Минимум времени и затрат, а получается вкусно и сытно!

Необходимые ингредиенты:

100 (сто) гр — твердого сыра 500 (пятьсот) гр — куриной грудки 2 (две) шт — яиц 2 (две) ст. ложки — сметаны 3 (три) ст. ложки — муки 50 (пятьдесят) мл — растительного масла соль и черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления простого блюда из курицы:

Разрежьте филе курицы на порции, и отбейте слегка, при помощи кухонного молоточка. Посолите и поперчите по вкусу

Займемся кляром. Для этого взбейте яйца, при помощи венчика. Затем добавьте сметану. Посолите. Можно добавить немного измельченной зелени. Перемешайте и добавьте муку. Это наш кляр для отбивных. Он должен получиться не жидким, похожим на тесто для оладий

Положите отбивную в кляр

Затем на разогретую сковороду с растительным маслом

На каждую отбивную положите тертый сыр. На сыр выложите кляр. Обжариваем с обеих сторон до готовности.

Подавать вкусное блюдо из курицы с любым гарниром. Будь — то макаронные изделия, или картофельное пюре, рис. На здоровье!

2.Шкмерули

Национальное блюдо грузинской кухни. Это невероятно вкусная курица, запеченная в молочно — чесночном соусе.

Ингредиенты:

100 (сто) мл — молока 1 (одна) шт — курицы 1 (один) зубчик — чеснока 30 (тридцать) мл — растительного масла соль по вкусу 80 (восемьдесят) мл — воды

Готовим шкмерули:

Я использую крылья и ножки курицы. Промойте тщательно. Обсушите бумажным полотенцем. Далее натрите солью, и полейте растительным маслом. Уложите части потцы в форму для запекания. И отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на сорок минут. Во время приготовления, открывайте духовку раза три, и поливайте курицу соком, который выделился из нее

Чеснок измельчите

Когда до готовности блюда останется у вас 10 минут, в сотейник налейье воду, молоко и добавьте измельченный чеснок. Доведите до кипения

Тем временем курица готова. Горячую курицу опустите в кипящий соус и сразу выключите огонь. Горячее мясо сразу впитает в себя вкус и аромат

К этому блюду отлично подойдут овощи и кинза. Наслаждайтесь вкусным блюдом из курицы на здоровье!

3.Открытый пирог «Киш лорен» с курицей и грибами

Получается невероятно нежным и вкусным, с заливной начинкой из филе курицы и грибов!

Необходимые ингредиенты:

Для теста

1 (одна) шт — куриного яйца 3 (три) ст. ложки — воды 125 (сто двадцать пять) гр — маргарина 1/3 ч. ложки — соли 250 (двести пятьдесят) гр — муки

Для начинки

330 (триста тридцать) гр — куриного филе 180 (сто восемьдесят) гр — лука 14 (четырнадцать) шт — помидоров черри 250 (двести пятьдесят) гр — шампиньонов соль и черный молотый перец по вкусу

Для заливки

300 (триста) мл — сливок 33% 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра

Рецепт приготовления:

Сначала займемся тестом. Муку просейте в посуду, и натрите в нее маргарин

Добавьте яйцо, соль и воду

Замесите тесто и уберите в холодильник на полчаса

Теперь начинка. Лук нарежьте мелко. И обжарьте на сковороде с растительным маслом. Затем добавьте к луку нарезанные тонкими пластинами грибы. Посолите, поперчите и обжаривайте пять минут

Куриное филе отварите в подсоленной воде, остудите и нарежьте мелким кубиком. Добавьте на сковороду к грибам и луку. Перемешайте, не томите на огне. Начинка готова

Теперь заливка. В посуду налейте сливки и туда же натрите сыр. Перемешайте. Готово

Тесто раскатайте в пласт. Перенесите пласт на форму для выпекания Моя форма 24 см размером

Сформируйте у теста бортики, обрежьте фигурным ножом. Обрезки вдавите на дно. Выложите начинку, распределите равномерно. Черри разрежьте пополам и разложите на начинку. Залейте заливкой

Отправьте пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут

Спешите насладиться вкусным блюдом из курицы.

4.Суп сырный с грибами и курицей

Суп сырный с грибами и курицей пользуется огромной популярностью. Приготовить простое блюдо из курицы быстро. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

2 (две) шт — картофеля 3 (три) шт — крупных шампиньонов 1 (одна) шт — лука 1 (одна) шт — моркови 100 (сто) гр — плавленого сыра 1 (одна) шт — куриной голени соль и черный молотый перец по вкусу 1 (один) зубчик — чеснока 1 (одна) ст. ложка — оливкового масла зеленый лук при подаче зелень по желанию

Рецепт приготовления:

Промойте куриную голень, снимите кожу и варите 15 минут

Картофель нарежьте средним кубиком

Лук мелко нарежьте

морковь натрите на крупной терке

Грибы нарежьте кубиком или пластинами, как угодно

Обжарьте все на растительном масле

Куриное мясо отделите от кости, и разберите на волокна

В суп добавьте курицу, сыр, нарезанный чеснок и зажарку. Постоянно помешивая варите минут 10. Сыр должен полностью раствориться. В конце посолите и поперчите по вкусу

Подавать такое вкусное блюдо из курицы с зеленью, зеленым луком, гренками или сухариками! На здоровье.

5.Курица по-пекински

Невероятно вкусное блюдо из курицы, в кисло — сладком соусе, из томатной пасты, соевого соуса, сладкого перца и ананаса. Отличный вариант блюда доя подачи на праздничный стол.

Необходимые ингредиенты:

150 (сто пятьдесят) гр — болгарского перца 2 (две) ст. ложки — рисового уксуса 500 (пятьсот) гр — куриного филе 2 (две) ст. ложки — соевого соуса 2 (две) ч. ложки — томатной пасты 2 (две) ст. ложки — растительного масла 100 (сто) гр — консервированного ананаса 10 (десять) гр — имбиря 2 (две) ст. ложки — крахмала 2 (два) зубчика — чеснока 3 (три) ч. ложки — сахара 150 (сто пятьдесят) мл — воды

Рецепт приготовления:

Болгарский перец нарежьте средним квадратиком. Лучше берите перец разных цветов. Так, вкусное блюдо из курицы получится ярким и аппетитным. Таким же размером нарежьте ананас. Имбирь мелко нарежьте, чеснок измельчите

В сотейник налейте одну ложку растительного масла, и на сильном огне обжарьте подготовленные ингредиенты. Затем добавьте соевый соус, рисовый соус, ананас, воду, сахар и томатную пасту. Хорошо перемешайте. Смотрите по вкусу. Если вам хочется больше кислоты, добавьте уксус, хочется сладости — сахара, если же соли — то соевого соуса

Филе нарежьте средним кусочком и посыпьте крахмалом. На сковороду налейте растительное масло и обжарьте филе на сильном огне, до появления корочки

Мясо выложите в соус с овощами, и тушите минут пятнадцать на среднем огне. Соус должен загустеть

Скорее отведайте это невероятно вкусное блюдо китайской кухни! Удивите своих родных и близких. На здоровье!

6.Рулет куриный с грибами

Очень праздничное, аппетитное и вкусное блюдо. Приготовление займет чуть больше часа вашего времени.

Необходимые ингредиенты:

1 (один) кг — филе куриной грудки 200 (двести) гр — грудинки нарезки 1 (один) стакан — сушеных грибов 2 (две) ст. ложки — сливочного масла 2 (две) шт — лука 1 (одна) шт — моркови 3 (три) шт — картофеля соль и черный молотый перец по вкусу 1 (одна) ч. ложка — зиры

Рецепт приготовления:

Лук, чеснок, филе пропустите через мясорубку. Посолите, приправьте перцем и зирой. Перемешайте

Сушеные грибы залейте водой на три часа. По истечении этого времени, грибы нарежьте мелко. И тушите 15 минут с небольшим количеством воды. Как вода испарится, добавьте нарезанный лук, морковь и кусок сливочного масла. Обжаривайте все минут семь

Картофель отварите и пюрируйте. Перемешайте его с грибной начинкой. Начинка готова

Расстелите лист фольги и выложите на него куски грудинки. И выложите равномерно фарш, начинку. И сверните в плотный рулет. Заверните в фольгу и выложите в форму. Отправьте в духовку разогретую до 200 градусов на 50 минут. За 7 минут до окончания приготовления, разверните рулет, чтоб он подрумянился!

Бесподобное вкусное блюдо из курицы готово! На здоровье.

7.Куриные крылышки «Улетные»

Острые, хрустящие и такие вкусные! Иногда можно побаловать себя такой пищей! А улетные, потому что разлетаются за считанные минуты! Отличный вариант приготовления простого блюда из курицы для вечеринки! Мои друзья, когда собираются на очередную нашу встречу к нам в гости, обязательно просят, приготовить крылышки именно по этому рецепту!

Необходимые ингредиенты:

700 (семьсот) гр — куриных крылышек 2 (две) шт — яиц соль по вкусу перец чили (хлопья) по вкусу 100 (сто) гр — муки 200 (двести) гр — панировочных сухарей растительное масло для фритюра

Рецепт приготовления:

Крылья тщательно промойте, разделите на три части. Фаланги выбросите. Посолите, приправьте перцем, налейте немного растительного масла и перемешайте

Крылышки выложите на противень

Отправьте их в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут

Яйца взбейте, немного воды к ним, хлопьев чили

В отдельную посуду насыпьте панировочные сухари

В пакет насыпьте муку

часть крыльев положите в пакет с мукой и хорошо встряхните. Затем окуните в яйца, потом в сухарях. Потом обжаривайте во фритюре со всех сторон. Положите на салфетки, чтобы убрать лишнее масло. Подавать с любимым соусом. Поделюсь, как я готовлю всеми любимый соус терияки. 120 мл — соевого соуса, 1 ст. ложка — томатного кетчупа, 2 ст. ложки — винного уксуса, 100 мл — апельсинового сока, 50 гр — коричневого сахара, 1 ч. ложка — порошка чили, 2 зубчика — чеснока, и чайная ложка молотого имбиря. Все ингредиенты смешать, довести до кипения. Помешивайте, пока соус не начнет густеть!

8.Куриные оладьи с кабачком и сыром!

Приготовить вкусные блюда из курицы не сложная задача! Главное, знать несколько кулинарных трюков — и вы покорите даже самых заядлых гурманов! Наши оладьи, получаются нежными, сочными. Это простое блюдо из курицы непременно порадует вас и вашу семью!

Необходимые ингредиенты:

1 (одна) шт — кабачка 700 (семьсот) гр — филе куриной грудки 70 (семьдесят) гр — сыра гауда 2 (две) шт — яиц укроп по вкусу 2 (два) зубчика — чеснока 2 (две) ст. ложки — растительного масла соль и черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Филе тщательно промойте и прокрутите через мясорубку

Кабачок натрите вместе с кожурой на крупной терке. Оставьте минут на 5 , после чего выжмите сок

Сыр натрите на крупной терке

Затем, в фарш положите кабачок, яйца и сыр. Посолите, поперчите

Укроп измельчите и добавьте в наш фарш. Также чеснок измельчите и туда же. Хорошо перемешайте все

На сковороде разогрейте растительное масло и выложите столовой ложкой оладьи. Обжаривайте с обеих сторон до появления румяной корочки. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир

К таким оладьям отлично подойдет любой гарнир и любой соус. Могу порекомендовать чесночно-сметанный. Берем 1 ст. ложку — майонеза, 3 ст. ложки — сметаны, 3 зубчика — чеснока, 5 шт — оливок, 1 ч. ложка — укропа. Берем густую сметану. Добавляем к ней майонез. Измельченный чеснок, мелко нарезанные оливки, измельченный чеснок. Тщательно перемешиваем. И подаем к столу!

Как видите, не так сложно приготовить вкусное, простое блюдо из курицы. На здоровье.

9.Куриная грудка в аджике.

Блюдо получится пикантным! Как раз для любителей диетического мяса , с остреньким маринадом. Вкусное блюдо из курицы приготовить не сложно, быстро.

Подготовим следующие ингредиенты:

1 (одна) ст. ложка — аджики 600 (шестьсот) гр — куриной грудки 1 (одна) ст. ложка — томатной пасты 3 (три) зубчика — чеснока 1 (одна) ст. ложка- сахара 1 (одна) ст. ложка — оливкового масла 2 (две) ст. ложки — соевого соуса 1 (одна) ч. ложка — молотой паприки соль и черный молотый перец по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления:

Начнем с приготовления маринада. Выложите в посуду аджику. Туда добавьте сахар и измельченный чеснок

Добавим затем томатную пасту, для насыщенности цвета

Потом влейте соевый соус и добавьте молотую паприку

Куриную грудку промойте, и обсушите. Сделайте продольные разрезы на поверхности грудки

Намажьте полученным маринадом куриную грудку. Также и в разрезах намажьте. Оставьте мариноваться на 40 минут

Отправьте в разогретую духовку до 170 градусов , но накрыть курицу фольгой, на 40 минут. Затем снимите фольгу, и запекайте еще 15 минут

Подавать блюдо с любым гарниром. Будь — то рис, картофельное пюре, макароны.

10.Курица по — мексикански

Простое и вкусное блюдо из курицы. Отличный вариант угощения на семейный ужин, и также на праздник!

Необходимые ингредиенты: