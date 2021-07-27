Скатерть-Самобранка

5 405 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    савецкий торт: какие там 4 яйца? в лучшем случае -2( кондитер же должен после работы принести домой десяток-другой). ...Советский торт По...
  • ира
    cпасибо за рецепт!Таких вкусных каб...
  • ира
    спасибо автору за интересный рецепт!Когда не знаешь ч...

В сезон кабачков готовлю «кабачковые пирожки» почти каждый день. Все просто, но как же вкусно и нежно получается

Молодые кабачки при необходимости очистите, нарежьте тонкими кружочками. Толщина кружочков около 3-4 мм.

Фото автора
Фото автора

Кабачок посолить, оставить минут на 20, чтобы стекла лишняя жидкость.

Фото автора
Фото автора

В глубокую тарелку наливаем несколько ложек кефира, добавляем яйцо, мелко порубленную зелень, соль, перец, пропущенный через пресс чеснок.

Фото автора
Фото автора

Добавляем муку, перемешиваем до однородности венчиком или вилкой. Должно получиться тесто, напоминающее по консистенции густую сметану.

Фото автора
Фото автора

С кабачков сливаем жидкость. Каждый кусочек кабачка сначала обваливаем в муке, затем окунаем в тесто.

Фото автора
Фото автора

Жарим на разогретой сковороде на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Сначала обжариваем с одной стороны, переворачиваем, через минуту накрываем крышкой и жарим до готовности.

Фото автора
Фото автора

Вот такие «пирожки» у нас получились. Очень вкусно, особенно со сметанным соусом.

Фото автора
Фото автора

Ингредиенты:

кабачки- 1 шт.,

мука-3 ст. .л,

кефир-3 ст. л.,

яйцо-1 шт.,

соль, перец-по вкусу,

укроп,

чеснок-1 зубчик

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх