В сезон кабачков готовлю «кабачковые пирожки» почти каждый день. Все просто, но как же вкусно и нежно получается

Молодые кабачки при необходимости очистите, нарежьте тонкими кружочками. Толщина кружочков около 3-4 мм.

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Кабачок посолить, оставить минут на 20, чтобы стекла лишняя жидкость.

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В глубокую тарелку наливаем несколько ложек кефира, добавляем яйцо, мелко порубленную зелень, соль, перец, пропущенный через пресс чеснок.

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Добавляем муку, перемешиваем до однородности венчиком или вилкой. Должно получиться тесто, напоминающее по консистенции густую сметану.

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С кабачков сливаем жидкость. Каждый кусочек кабачка сначала обваливаем в муке, затем окунаем в тесто.

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Жарим на разогретой сковороде на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Сначала обжариваем с одной стороны, переворачиваем, через минуту накрываем крышкой и жарим до готовности.

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Вот такие «пирожки» у нас получились. Очень вкусно, особенно со сметанным соусом.

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Ингредиенты:

кабачки- 1 шт.,

мука-3 ст. .л,

кефир-3 ст. л.,

яйцо-1 шт.,

соль, перец-по вкусу,

укроп,

чеснок-1 зубчик