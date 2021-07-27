В сезон кабачков готовлю «кабачковые пирожки» почти каждый день. Все просто, но как же вкусно и нежно получается

Молодые кабачки при необходимости очистите, нарежьте тонкими кружочками. Толщина кружочков около 3-4 мм.
Кабачок посолить, оставить минут на 20, чтобы стекла лишняя жидкость.
В глубокую тарелку наливаем несколько ложек кефира, добавляем яйцо, мелко порубленную зелень, соль, перец, пропущенный через пресс чеснок.
Добавляем муку, перемешиваем до однородности венчиком или вилкой. Должно получиться тесто, напоминающее по консистенции густую сметану.
С кабачков сливаем жидкость. Каждый кусочек кабачка сначала обваливаем в муке, затем окунаем в тесто.
Жарим на разогретой сковороде на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Сначала обжариваем с одной стороны, переворачиваем, через минуту накрываем крышкой и жарим до готовности.
Вот такие «пирожки» у нас получились. Очень вкусно, особенно со сметанным соусом.
Ингредиенты:
кабачки- 1 шт.,
мука-3 ст. .л,
кефир-3 ст. л.,
яйцо-1 шт.,
соль, перец-по вкусу,
укроп,
чеснок-1 зубчик
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