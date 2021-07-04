Острый салат на зиму Манжо. Можно подавать как закуску к рыбным и мясным блюдам

Острый салат на зиму Манжо подойдёт в качестве закуски к любым мясным и рыбным блюдам.
Острый салат на зиму Манжо: ингредиенты
- Баклажаны — 1 кг. (один килограмм)
- Помидоры — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Морковь — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Сладкий перец — 1 кг. (один килограмм)
- Лук репчатый — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Растительное масло — 100 мл. (сто миллилитров)
- Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Соль — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Уксус 9%- 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Чеснок — 1 г. (одна головка)
- Чёрный молотый перец — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Острый перец — 1 шт. (одна штука)
Рецепт приготовления:
- Все овощи почистите, томаты пропустите через мясорубку или измельчите в блендере.
- Баклажаны нарежьте кружочками, немного посолите и отложите в сторону на час.
- Болгарский перец нарежьте соломкой, лук — полукольцами.
- Чеснок, небольшой кусок острого перца и морковь измельчите в мясорубке и смешайте с приготовленным томатным соусом.
- Массу вылейте в кастрюлю и поставьте на средний огонь, Как только подогреется, добавьте специи, уксус и масло, доведите до кипения.
- Нарезанные баклажаны промойте от соли и вместе с луком и перцем добавьте к кипящей смеси. Огонь убавьте и тушите салат 40 минут.
- Разложите салат в стерилизованные литровые банки и закатайте.
Острый салат на зиму Манжо готов.
Приятного аппетита!
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