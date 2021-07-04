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Острый салат на зиму Манжо. Можно подавать как закуску к рыбным и мясным блюдам

Острый салат на зиму Манжо подойдёт в качестве закуски к любым мясным и рыбным блюдам.

Острый салат на зиму Манжо: ингредиенты

Острый салат на зиму Манжо

  1. Баклажаны — 1 кг. (один килограмм)
  2. Помидоры — 1,5 кг. (полтора килограмма)
  3. Морковь — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  4. Сладкий перец — 1 кг. (один килограмм)
  5. Лук репчатый — 500 гр. (пятьсот грамм)
  6. Растительное масло — 100 мл. (сто миллилитров)
  7. Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  8. Соль — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  9. Уксус 9%- 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  10. Чеснок — 1 г. (одна головка)
  11. Чёрный молотый перец — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  12. Острый перец — 1 шт. (одна штука)

Рецепт приготовления:

  • Все овощи почистите, томаты пропустите через мясорубку или измельчите в блендере.
  • Баклажаны нарежьте кружочками, немного посолите и отложите в сторону на час.
  • Болгарский перец нарежьте соломкой, лук — полукольцами.
  • Чеснок, небольшой кусок острого перца и морковь измельчите в мясорубке и смешайте с приготовленным томатным соусом.
  • Массу вылейте в кастрюлю и поставьте на средний огонь, Как только подогреется, добавьте специи, уксус и масло, доведите до кипения.
  • Нарезанные баклажаны промойте от соли и вместе с луком и перцем добавьте к кипящей смеси. Огонь убавьте и тушите салат 40 минут.
  • Разложите салат в стерилизованные литровые банки и закатайте.

Острый салат на зиму Манжо готов.

Острый салат на зиму Манжо. Можно подавать как закуску к рыбным и мясным блюдам 2

Приятного аппетита!

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