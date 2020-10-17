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Пирожное из сухарей: вкуснейшая порционная сладость завоюет вашу кухню

Пирожное из сухарей – вы точно оцените такой десерт! Звучит конечно необычно. Но и на вкус очень даже необычно! Обязательно попробуйте приготовить по моему рецепту.

Пирожное из сухарей: ингредиенты

Пирожное из сухарей

  1. 200 (двести) гр – сгущенного молока
  2. 100 (сто) гр – сливочного масла
  3. 3 (три) ст. ложки – сиропа
  4. 2 (две) ст. ложки – какао – порошка
  5. 3 (три) ст. ложки – сахарной пудры
  6. 500 (пятьсот) гр – сухариков
  7. 2 (два) ст – молока
  8. 100 (сто) гр – орехов и семян
  9. 20 (двадцать) гр – ягод

Пирожное из сухарей: рецепт

Пирожное из сухарей

  • Взбейте сливочное масло и сгущенное молоко при помощи миксера
  • В получившуюся массу добавьте какао и сироп от варенья
  • Засыпьте ванильные сухари и ядра от орехов в мясорубку и сделайте из них порошок
  • Орехи могут быть как грецкие, так и фундук, так и арахис. Массу, молоко и орехи сформируйте в картошку, и посыпьте их какао – порошком. Пирожные отправьте на один час в морозилку. Когда достанете их, то посыпьте сахарной пудрой. Поверх ягоды

Пирожное из сухарей готово!

Пирожное из сухарей

Повозиться конечно придется. Но поверьте, оно того стоит! Угощение понравится каждому члену вашей семьи.

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