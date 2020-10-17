Пирожное из сухарей: вкуснейшая порционная сладость завоюет вашу кухню

Пирожное из сухарей – вы точно оцените такой десерт! Звучит конечно необычно. Но и на вкус очень даже необычно! Обязательно попробуйте приготовить по моему рецепту.
Пирожное из сухарей: ингредиенты
- 200 (двести) гр – сгущенного молока
- 100 (сто) гр – сливочного масла
- 3 (три) ст. ложки – сиропа
- 2 (две) ст. ложки – какао – порошка
- 3 (три) ст. ложки – сахарной пудры
- 500 (пятьсот) гр – сухариков
- 2 (два) ст – молока
- 100 (сто) гр – орехов и семян
- 20 (двадцать) гр – ягод
Пирожное из сухарей: рецепт
- Взбейте сливочное масло и сгущенное молоко при помощи миксера
- В получившуюся массу добавьте какао и сироп от варенья
- Засыпьте ванильные сухари и ядра от орехов в мясорубку и сделайте из них порошок
- Орехи могут быть как грецкие, так и фундук, так и арахис. Массу, молоко и орехи сформируйте в картошку, и посыпьте их какао – порошком. Пирожные отправьте на один час в морозилку. Когда достанете их, то посыпьте сахарной пудрой. Поверх ягоды
Пирожное из сухарей готово!
Повозиться конечно придется. Но поверьте, оно того стоит! Угощение понравится каждому члену вашей семьи.
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