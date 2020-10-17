Пирожное из сухарей: вкуснейшая порционная сладость завоюет вашу кухню

Пирожное из сухарей – вы точно оцените такой десерт! Звучит конечно необычно. Но и на вкус очень даже необычно! Обязательно попробуйте приготовить по моему рецепту.

Пирожное из сухарей: ингредиенты

200 (двести) гр – сгущенного молока 100 (сто) гр – сливочного масла 3 (три) ст. ложки – сиропа 2 (две) ст. ложки – какао – порошка 3 (три) ст. ложки – сахарной пудры 500 (пятьсот) гр – сухариков 2 (два) ст – молока 100 (сто) гр – орехов и семян 20 (двадцать) гр – ягод

Пирожное из сухарей: рецепт

Взбейте сливочное масло и сгущенное молоко при помощи миксера

В получившуюся массу добавьте какао и сироп от варенья

Засыпьте ванильные сухари и ядра от орехов в мясорубку и сделайте из них порошок

Орехи могут быть как грецкие, так и фундук, так и арахис. Массу, молоко и орехи сформируйте в картошку, и посыпьте их какао – порошком. Пирожные отправьте на один час в морозилку. Когда достанете их, то посыпьте сахарной пудрой. Поверх ягоды

Пирожное из сухарей готово!

Повозиться конечно придется. Но поверьте, оно того стоит! Угощение понравится каждому члену вашей семьи.