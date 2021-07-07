Быстрые рогалики с повидлом. Нежное лакомство для всей семьи

Быстрые рогалики с повидлом получаются нежными и очень вкусными.
Быстрые рогалики с повидлом: ингредиенты
Основа:
- Мука – 1,5-2 ст. (от полтора до двух стаканов)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Сахар – 100 г. (сто грамм)
- Творог – 400 г. (четыреста грамм)
- Сметана – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Масло (или маргарин) – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Ванилин – пакетик
- Разрыхлитель – 11 г. (одиннадцать грамм)
Начинка:
- Сахар (или сахарная пудра) – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Повидло – 300 г. (триста грамм)
Способ приготовления:
- С сахаром перетрите масло, добавьте яйцо, творог, сметану, разрыхлитель и ванилин. После добавьте муку и замесите мягкое тесто. Раскатайте тесто в пласт, нарежьте его треугольниками.
- Положите кусочек повидла или мармелада на каждый треугольник и сверните трубочкой. Рогалики выпекайте 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Посыпьте рогалики сахаром за 5 минут до готовности.
Быстрые рогалики с повидлом — вкусные и нежные.
Пеките на здоровье!
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