Соус Помидорная кобра. Ароматная добавка к гарнирам, мясным блюдам и бутербродам

Соус Помидорная кобра — уникальная заправка для вех блюд, которая может послужить как добавка к, мясным блюдам и бутербродам.
Соус Помидорная кобра: ингредиенты
- Болгарский перец — 2,5 кг. (два с половиной килограмма)
- Помидоры — 5 кг. (пять килограммов)
- Петрушка — три пучка
- Кинза — 2 пучка
- Укроп — 2 пучка
- Морковь- 3 шт. (три штуки)
- Соль — 2,5 ст. л (две с половиной столовых ложек)
- Чеснок — 20 зубчиков
- Перец чили — 3-4 штуки
Рецепт приготовления:
- Помидоры помойте, разрежьте пополам и пропустите через мясорубку. Перелейте получившуюся массу в кастрюлю, поставьте на огонь и варите после закипания 1 час, постоянно помешивая.
- У болгарского перца удалите семена и плодоножки, у перцев чили только плодоножки и оба перца пропустите через мясорубку.
- Натрите морковь на мелкой тёрке, перчиково-морковную массу отправьте в кастрюлю с помидорами и варите ещё 25 минут.
- Очистите чеснок и натрите на мелкой тёрке, зелень измельчите. Все ингредиенты отправьте в кастрюлю и варите 8-10 минут
- За две минуты до окончания приготовления влейте масло и добавьте соль. Соус разлейте по горячим стерилизованным банкам, закрутите крышками , переверните вверх дном и уберите до полного остывания. Хранить помидоры можно в тёмном, прохладном месте.
Соус Помидорная кобра — яркая и ароматная добавка ко всем блюдам.
Приятного аппетита!
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