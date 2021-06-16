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Соус Помидорная кобра. Ароматная добавка к гарнирам, мясным блюдам и бутербродам

Соус Помидорная кобра  — уникальная заправка для вех блюд, которая может послужить как добавка к, мясным блюдам и бутербродам.

Соус Помидорная кобра: ингредиенты

Соус Помидорная кобра.

  1. Болгарский перец — 2,5 кг. (два с половиной килограмма)
  2. Помидоры — 5 кг. (пять килограммов)
  3. Петрушка — три пучка
  4. Кинза — 2 пучка
  5. Укроп — 2 пучка
  6. Морковь- 3 шт. (три штуки)
  7. Соль — 2,5 ст. л (две с половиной столовых ложек)
  8. Чеснок — 20 зубчиков
  9. Перец чили — 3-4 штуки

Рецепт приготовления:

  • Помидоры помойте, разрежьте пополам и пропустите через мясорубку. Перелейте получившуюся массу в кастрюлю, поставьте на огонь и варите после закипания 1 час, постоянно помешивая.
  • У болгарского перца удалите семена и плодоножки, у перцев чили только плодоножки и оба перца пропустите через мясорубку.
  • Натрите морковь на мелкой тёрке, перчиково-морковную массу отправьте в кастрюлю с помидорами и варите ещё 25 минут.
  • Очистите чеснок и натрите на мелкой тёрке, зелень измельчите. Все ингредиенты отправьте в кастрюлю и варите 8-10 минут
  • За две минуты до окончания приготовления влейте масло и добавьте соль. Соус разлейте по горячим стерилизованным банкам, закрутите крышками , переверните вверх дном и уберите до полного остывания. Хранить помидоры можно в тёмном, прохладном месте.

Соус Помидорная кобра — яркая и ароматная добавка ко всем блюдам.

Соус Помидорная кобра. Ароматная добавка к гарнирам, мясным блюдам и бутербродам 4

Приятного аппетита!

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