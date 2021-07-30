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Жареный болгарский перец с чесноком. Аппетитная и пикантная закуска готовится сковороде

Жареный болгарский перец с чесноком получается фантастически вкусным и подойдёт к крепким напиткам.

Жареный болгарский перец с чесноком: ингредиенты

Жареный болгарский перец с чесноком

  1. Болгарский перец – 1 кг. (один килограмм)
  2. Уксус – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  3. Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  4. Зелень укропа
  5. Зелень сельдерея
  6. Чеснок – 3 з. (три зубчика)
  7. Сахар – 2 ч. л. (две чайных ложки)
  8. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Перец промойте и тщательно вытрите все капли воды полотенцем.
  • Налейте растительное масло на разогретую сковороду. Перцы выложите целиком и готовьте 20 минут пож накрытой крышкой. Периодически переворачивайте каждый перец и обжарьте со всех сторон до золотистой корочки.
  • Готовый перец должен быть мягким, зарумяненным и плоским. Выложите на тарелку и снимите кожицу. От мякоти перца отделите плодоножку с семенами.
  • Выдавите в оставшийся на сковороде сок чеснок, добавьте сахар, уксус, соль, измельчённую зелень укропа и сельдерея.
  • Перец полейте полученной заправкой.

Жареный болгарский перец с чесноком — аппетитная и ароматная закуска.

Жареный болгарский перец с чесноком. Аппетитная и пикантная закуска готовится сковороде 2

Приятного аппетита!

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