Жареный болгарский перец с чесноком. Аппетитная и пикантная закуска готовится сковороде

Жареный болгарский перец с чесноком получается фантастически вкусным и подойдёт к крепким напиткам.
Жареный болгарский перец с чесноком: ингредиенты
- Болгарский перец – 1 кг. (один килограмм)
- Уксус – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Зелень укропа
- Зелень сельдерея
- Чеснок – 3 з. (три зубчика)
- Сахар – 2 ч. л. (две чайных ложки)
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Перец промойте и тщательно вытрите все капли воды полотенцем.
- Налейте растительное масло на разогретую сковороду. Перцы выложите целиком и готовьте 20 минут пож накрытой крышкой. Периодически переворачивайте каждый перец и обжарьте со всех сторон до золотистой корочки.
- Готовый перец должен быть мягким, зарумяненным и плоским. Выложите на тарелку и снимите кожицу. От мякоти перца отделите плодоножку с семенами.
- Выдавите в оставшийся на сковороде сок чеснок, добавьте сахар, уксус, соль, измельчённую зелень укропа и сельдерея.
- Перец полейте полученной заправкой.
Жареный болгарский перец с чесноком — аппетитная и ароматная закуска.
Приятного аппетита!
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