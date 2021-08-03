Кекс из творога с мандаринами. Любимая выпечка с ярким цитрусовым вкусом

Кекс из творога с мандаринами готовится легко и всегда получается очень вкусным и нежным.

Кекс из творога с мандаринами: ингредиенты

Сахар — 200 гр. (двести грамм) Творог — 500 гр. (пятьсот грамм) Яйца — 3 шт. крупные (три штуки) Мандарины — 4 шт. (четыре штуки) Манная крупа — 9 ст. л (девять столовых ложек) Овсяные хлопья — 4 ст. л (четыре столовые ложки) Разрыхлитель — 3 ч. л (три чайные ложки) Сливочное масло для смазывания формы Ванилин — на кончике ножа

Способ приготовления:

Перетрите творог через сито до однородной массы.

Вбейте яйца, введите сахар и перемешайте.

Затем добавьте ванилин, манную крупу, овсянку и разрыхлитель, тщательно перемешайте.

Накройте полотенцем и дайте постоять 10-15 минут, чтобы манная крупа набухла.

Затем займитесь мандаринами — снимите цедру, разделите на дольки, заранее сняв плёнки и нарежьте на кусочки.

Цедру и мякоть цитрусовых отправьте к тесту.

Поставьте духовку прогреваться до 180 градусов.

Форму смажьте и присыпьте мукой.

Выложите тесто в форму и выпекайте 45 минут.

Остудите и подавайте к столу, сверху можете посыпать сахарной пудрой.

Кекс из творога с мандаринами — очень ароматный и нежный.

Пеките на здоровье!