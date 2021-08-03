Кекс из творога с мандаринами. Любимая выпечка с ярким цитрусовым вкусом

Кекс из творога с мандаринами готовится легко и всегда получается очень вкусным и нежным.
Кекс из творога с мандаринами: ингредиенты
- Сахар — 200 гр. (двести грамм)
- Творог — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Яйца — 3 шт. крупные (три штуки)
- Мандарины — 4 шт. (четыре штуки)
- Манная крупа — 9 ст. л (девять столовых ложек)
- Овсяные хлопья — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Разрыхлитель — 3 ч. л (три чайные ложки)
- Сливочное масло для смазывания формы
- Ванилин — на кончике ножа
Способ приготовления:
- Перетрите творог через сито до однородной массы.
- Вбейте яйца, введите сахар и перемешайте.
- Затем добавьте ванилин, манную крупу, овсянку и разрыхлитель, тщательно перемешайте.
- Накройте полотенцем и дайте постоять 10-15 минут, чтобы манная крупа набухла.
- Затем займитесь мандаринами — снимите цедру, разделите на дольки, заранее сняв плёнки и нарежьте на кусочки.
- Цедру и мякоть цитрусовых отправьте к тесту.
- Поставьте духовку прогреваться до 180 градусов.
- Форму смажьте и присыпьте мукой.
- Выложите тесто в форму и выпекайте 45 минут.
- Остудите и подавайте к столу, сверху можете посыпать сахарной пудрой.
Кекс из творога с мандаринами — очень ароматный и нежный.
Пеките на здоровье!
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