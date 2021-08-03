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Кекс из творога с мандаринами. Любимая выпечка с ярким цитрусовым вкусом

Кекс из творога с мандаринами готовится легко и всегда получается очень вкусным и нежным.

Кекс из творога с мандаринами: ингредиенты

Кекс из творога с мандаринами

  1. Сахар — 200 гр. (двести грамм)
  2. Творог — 500 гр. (пятьсот грамм)
  3. Яйца — 3 шт. крупные (три штуки)
  4. Мандарины — 4 шт. (четыре штуки)
  5. Манная крупа — 9 ст. л (девять столовых ложек)
  6. Овсяные хлопья — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  7. Разрыхлитель — 3 ч. л (три чайные ложки)
  8. Сливочное масло для смазывания формы
  9. Ванилин — на кончике ножа

Способ приготовления:

  • Перетрите творог через сито до однородной массы.
  • Вбейте яйца, введите сахар и перемешайте.
  • Затем добавьте ванилин, манную крупу, овсянку и разрыхлитель, тщательно перемешайте.
  • Накройте полотенцем и дайте постоять 10-15 минут, чтобы манная крупа набухла.
  • Затем займитесь мандаринами —  снимите цедру, разделите на дольки, заранее сняв плёнки и нарежьте на кусочки.
  • Цедру и мякоть цитрусовых отправьте к тесту.
  • Поставьте духовку прогреваться до 180 градусов.
  • Форму смажьте и присыпьте мукой.
  • Выложите тесто в форму и выпекайте 45 минут.
  • Остудите и подавайте к столу, сверху можете посыпать сахарной пудрой.

Кекс из творога с мандаринами — очень ароматный и нежный.

Кекс из творога с мандаринами. Любимая выпечка с ярким цитрусовым вкусом 6

Пеките на здоровье!

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