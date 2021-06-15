Тирамису в стакане. Нежный, воздушный итальянский десерт

Тирамису в стакане получается очень интересным и быстрым аналогом знаменитого десерта, вкус которого просто не может Вам не понравиться.

Тирамису в стакане: ингредиенты

Сметана – 100 г. (сто грамм) Песочное печенье – 200 г. (двести грамм) Сахар – 50 г. (пятьдесят грамм) Нежирный творог – 200 г. (двести грамм) Ваниль – по вкусу Кофе – 1 ч. л. (одна чайная ложка) Какао – по вкусу

Рецепт приготовления:

Сметану, творог, ваниль и сахар смешайте в блендере в однородную массу.

Приготовьте кофе, можно растворимый.

Печенье окуните в кофе на 5 секунд.

Поочерёдно выложите слои из печенья и крема в стеклянном стакане.

Верх десерта через ситечко присыпьте Какао.

Оставьте в холодильнике на ночь.

Тирамису в стакане получается лёгким и невероятно вкусным.

Готовьте на здоровье!