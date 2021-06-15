Тирамису в стакане. Нежный, воздушный итальянский десерт

Тирамису в стакане получается очень интересным и быстрым аналогом знаменитого десерта, вкус которого просто не может Вам не понравиться.
Тирамису в стакане: ингредиенты
- Сметана – 100 г. (сто грамм)
- Песочное печенье – 200 г. (двести грамм)
- Сахар – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Нежирный творог – 200 г. (двести грамм)
- Ваниль – по вкусу
- Кофе – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Какао – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Сметану, творог, ваниль и сахар смешайте в блендере в однородную массу.
- Приготовьте кофе, можно растворимый.
- Печенье окуните в кофе на 5 секунд.
- Поочерёдно выложите слои из печенья и крема в стеклянном стакане.
- Верх десерта через ситечко присыпьте Какао.
- Оставьте в холодильнике на ночь.
Тирамису в стакане получается лёгким и невероятно вкусным.
Готовьте на здоровье!
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