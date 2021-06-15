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Тирамису в стакане. Нежный, воздушный итальянский десерт

Тирамису в стакане получается очень интересным и быстрым аналогом знаменитого десерта, вкус которого просто не может Вам не понравиться.

Тирамису в стакане: ингредиенты

Тирамису в стакане

  1. Сметана – 100 г. (сто грамм)
  2. Песочное печенье – 200 г. (двести грамм)
  3. Сахар – 50 г. (пятьдесят грамм)
  4. Нежирный творог – 200 г. (двести грамм)
  5. Ваниль – по вкусу
  6. Кофе – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  7. Какао – по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Сметану, творог, ваниль и сахар смешайте в блендере в однородную массу.
  •  Приготовьте кофе, можно растворимый.
  • Печенье окуните в кофе на 5 секунд.
  • Поочерёдно выложите слои из печенья и крема в стеклянном стакане.
  • Верх десерта через ситечко присыпьте Какао.
  • Оставьте в холодильнике на ночь.

Тирамису в стакане получается  лёгким и невероятно вкусным.

Тирамису в стакане. Нежный, воздушный итальянский десерт 4

Готовьте на здоровье!

 

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