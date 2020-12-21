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Все просят рецепт этого вкусного салата. Салат новая «Загадка»

Праздничный, вкусный, очень сытный салат с яичными блинчиками, отварным куриным мясом, орешками и черносливом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мясо куриное отварное, 160 г;
  • яйца, 4 шт;
  • крахмал, 1 ст.л;
  • огурцы, 2 шт;
  • чернослив и грецкие орехи по 50 г;
  • майонез;
  • зеленый лук или чеснок по вкусу.

Процесс приготовления

Блинчики вы можете готовить на крахмале или муке, это по вашему вкусу, но с крахмалом, получается вкуснее.

Яйца солим, смешиваем с крахмалом и перемешиваем до однородности.

Можно жарить один большой блин или несколько маленьких.

Скручиваем теплым в трубочку и режем мелкой соломкой.

Отварное мясо режем мелко и смешиваем с яичной соломкой.

Добавляем свежий огурец кусочками.

Совет: удалите мякоть с семенами из огурца, чтобы салат не потек.

Орехи измельчаем. Чернослив мелко режем.

Зеленые перья чеснока или зеленый лук мелко режем.

Смешиваем все продукты, заправляем по вкусу майонезом, перемешиваем и пробуем на соль.

Выкладываем красиво на блюдо, украшаем по вкусу и подаем к столу.

Все просят рецепт этого вкусного салата. Салат новая «Загадка»

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