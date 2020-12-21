Все просят рецепт этого вкусного салата. Салат новая «Загадка»

Праздничный, вкусный, очень сытный салат с яичными блинчиками, отварным куриным мясом, орешками и черносливом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мясо куриное отварное, 160 г;
- яйца, 4 шт;
- крахмал, 1 ст.л;
- огурцы, 2 шт;
- чернослив и грецкие орехи по 50 г;
- майонез;
- зеленый лук или чеснок по вкусу.
Процесс приготовления
Блинчики вы можете готовить на крахмале или муке, это по вашему вкусу, но с крахмалом, получается вкуснее.
Яйца солим, смешиваем с крахмалом и перемешиваем до однородности.
Можно жарить один большой блин или несколько маленьких.
Скручиваем теплым в трубочку и режем мелкой соломкой.
Отварное мясо режем мелко и смешиваем с яичной соломкой.
Добавляем свежий огурец кусочками.
Совет: удалите мякоть с семенами из огурца, чтобы салат не потек.
Орехи измельчаем. Чернослив мелко режем.
Зеленые перья чеснока или зеленый лук мелко режем.
Смешиваем все продукты, заправляем по вкусу майонезом, перемешиваем и пробуем на соль.
Выкладываем красиво на блюдо, украшаем по вкусу и подаем к столу.
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