Сметанник без выпечки. Нежный, легкий и безумно вкусный

Этот вкуснейший сметанник готовится без лишних хлопот и выпечки, массы грязной посуды. Этот тортик я готовлю не только на праздники, но и просто так, когда хочется побаловать себя вкусными и простыми десертами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сахар, 7.5 ст.л;
- мука, 2.5 ст.л;
- яйца, 2 шт;
- сметана жирная, 400 г;
- печенье песочное. 300 г;
- масло сливочное, 120 г;
- молоко, 1 – 2 ст.л;
- масло сливочное, 100 г;
- ванилин;
Процесс приготовления
Соединяем в кастрюле сахар с мукой, добавляем яйца и перемешиваем до однородности.
Теперь вливаем сметану – берите качественную и жирную, от нее и зависит вкус тортика.
Перемешиваем, включаем небольшой огонь и варим, перемешивая до густоты.
Совет: чтобы масса не пригорела, делайте самый минимальный огонь, перемешивайте.
Доводим до кипения и варим около 2 минут. Консистенция должна быть такой, как пудинг.
Кастрюлю с массой ставим в емкость со льдом или с ледяной водой. Мешаем массу и остужаем, накрываем пленкой и оставляем.
Для основы берем печенье (можно обычное или шоколадное) и измельчаем любым способом в крошку.
Вливаем в крошку растопленное сливочное масло и перемешиваем.
Совет: если масса не держит форму, когда вы ее прессуете, тогда добавьте от 1 до 2 ложек молока.
Треть крошки оставляем, остальную часть высыпаем в форму, трамбуем и формируем бортики.
Ставим форму в холодильник на час.
Размягченное сливочное масло (100 г) взбиваем миксером и добавляем ванилин по вкусу, взбиваем.
Заварной крем также взбиваем и соединяем частями с маслом, взбивая миксером.
Выкладываем крем в форму на основу из печенья, обсыпаем крошкой и накрываем пленкой. Ставим в холодильник на 5 часов.
Вот так просто вы сделаете очень вкусный десерт, который точно понравится вашей семье.
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