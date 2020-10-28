Сметанник без выпечки. Нежный, легкий и безумно вкусный

Этот вкуснейший сметанник готовится без лишних хлопот и выпечки, массы грязной посуды. Этот тортик я готовлю не только на праздники, но и просто так, когда хочется побаловать себя вкусными и простыми десертами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сахар, 7.5 ст.л;

мука, 2.5 ст.л;

яйца, 2 шт;

сметана жирная, 400 г;

печенье песочное. 300 г;

масло сливочное, 120 г;

молоко, 1 – 2 ст.л;

масло сливочное, 100 г;

ванилин;

Процесс приготовления

Соединяем в кастрюле сахар с мукой, добавляем яйца и перемешиваем до однородности.

Теперь вливаем сметану – берите качественную и жирную, от нее и зависит вкус тортика.

Перемешиваем, включаем небольшой огонь и варим, перемешивая до густоты.

Совет: чтобы масса не пригорела, делайте самый минимальный огонь, перемешивайте.

Доводим до кипения и варим около 2 минут. Консистенция должна быть такой, как пудинг.

Кастрюлю с массой ставим в емкость со льдом или с ледяной водой. Мешаем массу и остужаем, накрываем пленкой и оставляем.

Для основы берем печенье (можно обычное или шоколадное) и измельчаем любым способом в крошку.

Вливаем в крошку растопленное сливочное масло и перемешиваем.

Совет: если масса не держит форму, когда вы ее прессуете, тогда добавьте от 1 до 2 ложек молока.

Треть крошки оставляем, остальную часть высыпаем в форму, трамбуем и формируем бортики.

Ставим форму в холодильник на час.

Размягченное сливочное масло (100 г) взбиваем миксером и добавляем ванилин по вкусу, взбиваем.

Заварной крем также взбиваем и соединяем частями с маслом, взбивая миксером.

Выкладываем крем в форму на основу из печенья, обсыпаем крошкой и накрываем пленкой. Ставим в холодильник на 5 часов.

Вот так просто вы сделаете очень вкусный десерт, который точно понравится вашей семье.