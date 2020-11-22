Хлеб по Дюкану: отрубной диетический хлеб с кориандром

Хлеб по Дюкану – относится к здоровому питанию. Он отрубной, диетический с кориандром. Невероятно полезен, вкусен, ароматен.
Хлеб по Дюкану: ингредиенты
- 80 (восемьдесят) гр – овсяных отрубей
- 50 (пятьдесят) гр – пшеничных отрубей
- 120 (сто двадцать) гр – творога
- 4 (четыре) шт – яиц
- 1 (одна) ч. ложка – кориандра
- Соль по вкусу
- 2 (две) ч. ложки – сухих дрожжей
Хлеб по Дюкану: рецепт
- Все сухие ингредиенты соедините
- Добавьте к ним яйца и перемешайте
- Выложите затем творог и еще раз перемешайте
- Должна получиться однородная масса
- Тесто выложите в форму для выпечки хлеба. Сверху посыпьте кориандром
- Отправьте хлеб выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут
- Когда хлеб достанете из духовки, смажьте его водой
- Накройте полотенцем и дайте остыть
Хлеб по Дюкану готов: Видео
Вот такой быстрый, простой рецепт! Под силу даже новичку на кухне. Ничего не нужно месить. Тесто приготовить легко, без мороки. Ингредиенты вполне доступные. А хлеб невероятно полезный! На здоровье!
Свежие комментарии