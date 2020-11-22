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Хлеб по Дюкану: отрубной диетический хлеб с кориандром

Хлеб по Дюкану – относится к здоровому питанию. Он отрубной, диетический с кориандром. Невероятно полезен, вкусен, ароматен.

Хлеб по Дюкану: ингредиенты

Хлеб по Дюкану

  1. 80 (восемьдесят) гр – овсяных отрубей
  2. 50 (пятьдесят) гр – пшеничных отрубей
  3. 120 (сто двадцать) гр – творога
  4. 4 (четыре) шт – яиц
  5. 1 (одна) ч. ложка – кориандра
  6. Соль по вкусу
  7. 2 (две) ч. ложки – сухих дрожжей

Хлеб по Дюкану: рецепт

Хлеб по Дюкану

  • Все сухие ингредиенты соедините
  • Добавьте к ним яйца и перемешайте
  • Выложите затем творог и еще раз перемешайте
  • Должна получиться однородная масса
  • Тесто выложите в форму для выпечки хлеба. Сверху посыпьте кориандром
  • Отправьте хлеб выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут
  • Когда хлеб достанете из духовки, смажьте его водой
  • Накройте полотенцем и дайте остыть

Хлеб по Дюкану готов: Видео

Вот такой быстрый, простой рецепт! Под силу даже новичку на кухне. Ничего не нужно месить. Тесто приготовить легко, без мороки. Ингредиенты вполне доступные. А хлеб невероятно полезный! На здоровье!

Хлеб по Дюкану

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