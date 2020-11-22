Хлеб по Дюкану: отрубной диетический хлеб с кориандром

Хлеб по Дюкану – относится к здоровому питанию. Он отрубной, диетический с кориандром. Невероятно полезен, вкусен, ароматен.

Хлеб по Дюкану: ингредиенты

80 (восемьдесят) гр – овсяных отрубей 50 (пятьдесят) гр – пшеничных отрубей 120 (сто двадцать) гр – творога 4 (четыре) шт – яиц 1 (одна) ч. ложка – кориандра Соль по вкусу 2 (две) ч. ложки – сухих дрожжей

Хлеб по Дюкану: рецепт

Все сухие ингредиенты соедините

Добавьте к ним яйца и перемешайте

Выложите затем творог и еще раз перемешайте

Должна получиться однородная масса

Тесто выложите в форму для выпечки хлеба. Сверху посыпьте кориандром

Отправьте хлеб выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут

Когда хлеб достанете из духовки, смажьте его водой

Накройте полотенцем и дайте остыть

Хлеб по Дюкану готов: Видео

Вот такой быстрый, простой рецепт! Под силу даже новичку на кухне. Ничего не нужно месить. Тесто приготовить легко, без мороки. Ингредиенты вполне доступные. А хлеб невероятно полезный! На здоровье!