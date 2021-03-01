Кабачковые палочки в панировке: съедаются, не успев остынуть.

Кабачковые палочки в панировке! Приготовим на перекус для всей семьи хрустящие и вкусные кабачковые палочки в панировке.
Кабачковые палочки в панировке:
Наконец-то наступил сезон кабачков. Кабачки – очень полезный продукт. Они содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Существует огромное количество блюд, в которых используются кабачки.
Вкусные Кабачковые палочки – очень оригинальное решение. От них обычно не отказываются даже те люди, которые не очень-то и любят кабачки. Получаются они хрустящими, вкусными. Их можно есть не только дома, но и брать с собой в качестве перекуса. Они очень понравятся Вашим домочадцам. Такие наггетсы съедаются за раз.
Кабачковые палочки в панировке: ингредиенты
- один кабачок среднего размера или же два маленьких
- по две столовые ложки муки и панировочных сухарей
- тридцать граммов сыра
- одно яйцо среднего размера
- соль – по вкусу
Кабачковые палочки в панировке: приготовление
Начать нужно с панировки:
- Сыр натереть на мелкой терке.
- Панировочные сухари выложить в отдельную миску.
- Туда же отправить натертый сыр и все хорошо перемешать.
- Яйцо взбить вилочкой в отдельной тарелочке с щепоткой соли.
А теперь надо приступить к готовке самих кабачков:
- Кабачки хорошо помыть. Так как они сейчас молодые, то очищать не нужно.
- Порезать кабачки поперек приблизительно на три равные части. Каждую часть разделить на брусочки длиной в десять сантиметров.
- Положить кабачковые брусочки в отдельную миску, посолить и отложить на некоторое время.
- В сковороду влить растительное масло, поставить на огонь и разогреть ее.
- Все кабачковые палочки обвалять сначала в муке, затем окунуть в яйцо, после обвалять со всех сторон в панировке.
- Снизить огонь под сковородой и по партиям отправлять туда кабачковые палочки. Палочки нужно обжарить до румяной корочки со всех сторон.
- Готовые кабачковые палочки выложить со сковороды на бумажные полотенца и дать стечь лишнему жиру.
Все, наши хрустящие и вкусные кабачковые палочки готовы. Положите их в плоскую красивую тарелочку. Их можно подать на стол со сметаной, с чесночным или же томатным соусом.
Кабачковые палочки в панировке: готовы
Приятного аппетита!
Кабачковые палочки в панировке: съедаются, не успев остынуть. - На Кухне
Кабачковые палочки в панировке! Приготовим на перекус для всей семьи хрустящие и вкусные кабачковые палочки в панировке.
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