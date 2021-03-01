Кабачковые палочки в панировке: съедаются, не успев остынуть.

Кабачковые палочки в панировке! Приготовим на перекус для всей семьи хрустящие и вкусные кабачковые палочки в панировке.

Кабачковые палочки в панировке:

Наконец-то наступил сезон кабачков. Кабачки – очень полезный продукт. Они содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Существует огромное количество блюд, в которых используются кабачки.

Вкусные Кабачковые палочки – очень оригинальное решение. От них обычно не отказываются даже те люди, которые не очень-то и любят кабачки. Получаются они хрустящими, вкусными. Их можно есть не только дома, но и брать с собой в качестве перекуса. Они очень понравятся Вашим домочадцам. Такие наггетсы съедаются за раз.

Кабачковые палочки в панировке: ингредиенты

один кабачок среднего размера или же два маленьких

по две столовые ложки муки и панировочных сухарей

тридцать граммов сыра

одно яйцо среднего размера

соль – по вкусу

Кабачковые палочки в панировке: приготовление

Начать нужно с панировки:

Сыр натереть на мелкой терке.

Панировочные сухари выложить в отдельную миску.

Туда же отправить натертый сыр и все хорошо перемешать.

Яйцо взбить вилочкой в отдельной тарелочке с щепоткой соли.

А теперь надо приступить к готовке самих кабачков:

Кабачки хорошо помыть. Так как они сейчас молодые, то очищать не нужно.

Порезать кабачки поперек приблизительно на три равные части. Каждую часть разделить на брусочки длиной в десять сантиметров.

Положить кабачковые брусочки в отдельную миску, посолить и отложить на некоторое время.

В сковороду влить растительное масло, поставить на огонь и разогреть ее.

Все кабачковые палочки обвалять сначала в муке, затем окунуть в яйцо, после обвалять со всех сторон в панировке.

Снизить огонь под сковородой и по партиям отправлять туда кабачковые палочки. Палочки нужно обжарить до румяной корочки со всех сторон.

Готовые кабачковые палочки выложить со сковороды на бумажные полотенца и дать стечь лишнему жиру.

Все, наши хрустящие и вкусные кабачковые палочки готовы. Положите их в плоскую красивую тарелочку. Их можно подать на стол со сметаной, с чесночным или же томатным соусом.

Кабачковые палочки в панировке: готовы

Приятного аппетита!