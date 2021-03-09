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Домашняя колбаса Галицкая. Вся семья уплетает за обе щёки

Домашняя колбаса Галицкая, неизменная гостья на украинском столе. Эту невероятно вкусную колбасу, подают как в горячем, так и в холодном виде. Обязательно приготовьте по данному рецепту!

Домашняя колбаса Галицкая

Домашняя колбаса Галицкая: ингредиенты

  1. полтора кг — свинины
  2. полторы столовой ложки — соли
  3. 400 (четыреста) гр — сала
  4. 2 (два) зубчика — чеснока
  5. кишки
  6. 2 (две) ст. ложки — зерновой горчицы

Рецепт приготовления:

  • Нарежьте мясо кусочками, примерно один на один см, сало следует нарезать еще мельче. Добавьте соль, перец, измельченный чеснок и немного воды или бульона. Перемешайте тщательно получившуюся массу
  • Наполните фаршем кишки и  уберите в холодное место на сутки
  • Затем варите колбасу полчаса, после того, как закипит, а затем отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку на полчаса
  • Подавайте как горячей, так и холодной. Она невероятно вкусна в любом виде! Такая колбаса отлично подходит к картофельному пюре, рису, макаронным изделиям, а также как основное блюдо. Нарезайте кусочками и подавайте к столу! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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