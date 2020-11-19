Вкусные Кабачки в Духовке – быстро приготовь и съешь с удовольствием

Предлагаем Вам приготовить вместе с нами молодые вкусные кабачки в духовке. По нашему рецепту они получаются очень нежными, с восхитительным ароматом и сливочным вкусом. Даже те из вас, кто не очень то и жалует их, и то не смогут отказаться от такого блюда.
Вкусные кабачки в духовке: продукты
- восемьсот граммов кабачков
- пятьдесят миллилитров оливкового масла (можно взять подсолнечное)
- половина чайной ложки сладкой паприки
- чайная ложка кавказских трав
- соль и перец – по вкусу
Для заливки:
- яйцо среднего размера
- два зубчика чеснока
- пучок укропа
- двести граммов сметаны
- треть стакана воды
- столовая ложка муки или крахмала
Вкусные кабачки в духовке: Порядок приготовления
Нужно начать с молодых кабачков:
- Так как кабачки еще совсем молодые их достаточно хорошо помыть и шкурку не очищать.
- Просушить кабачки и разрезать вдоль на две половинки. Затем каждую половинку порезать на полукружочки толщиной в один сантиметр.
- Отправить порезанные кабачки в глубокую форму для выпекания. Поперчить, посолить и добавить специи.
- Кабачки залить желательно оливковым маслом, но, если такового не имеется в наличии, можно взять и подсолнечное.
- Кабачки хорошо перемешать, чтобы специи и масло равномерно распределились по их поверхности.
- Кабачки отправить в заранее разогретую до двухсот градусов духовку.
- Готовить кабачки в духовке приблизительно двадцать пять минут.
Пока молодые кабачки запекаются в духовке, нужно приготовить заливку:
- Сметану влить в глубокую миску.
- Туда же вбить яйцо.
- Все хорошо взбить вилочкой и добавить муку или же крахмал.
- Перемешать и добавить воды.
- Укроп хорошо промыть, подсушить полотенцем и очень мелко нарубить. Всыпать в миску со сметаной и мукой.
- Чеснок очистить и выдавить чеснокодавилкой к остальным компонентам.
- Добавить крупную соль и хорошо все перемешать.
Надо приступить к последнему этапу:
- Через двадцать минут достать кабачки из духовки.
- Залить их приготовленной заливкой.
- Отправить обратно в духовку и держать еще минут семь.
- Ну все, наши вкусные кабачки готовы. Достаньте их из духовки, положите в глубокое прозрачное блюдо и можете подавать к столу.
Обязательно попробуйте эти кабачки! Они получаются очень вкусными, ароматными с нежным сливочным вкусом.
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Приятного аппетита!
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