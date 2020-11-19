Вкусные Кабачки в Духовке – быстро приготовь и съешь с удовольствием

Предлагаем Вам приготовить вместе с нами молодые вкусные кабачки в духовке. По нашему рецепту они получаются очень нежными, с восхитительным ароматом и сливочным вкусом. Даже те из вас, кто не очень то и жалует их, и то не смогут отказаться от такого блюда.

Вкусные кабачки в духовке: продукты

восемьсот граммов кабачков

пятьдесят миллилитров оливкового масла (можно взять подсолнечное)

половина чайной ложки сладкой паприки

чайная ложка кавказских трав

соль и перец – по вкусу

Для заливки:

яйцо среднего размера

два зубчика чеснока

пучок укропа

двести граммов сметаны

треть стакана воды

столовая ложка муки или крахмала

Вкусные кабачки в духовке: Порядок приготовления

Нужно начать с молодых кабачков:

Так как кабачки еще совсем молодые их достаточно хорошо помыть и шкурку не очищать.

Просушить кабачки и разрезать вдоль на две половинки. Затем каждую половинку порезать на полукружочки толщиной в один сантиметр.

Отправить порезанные кабачки в глубокую форму для выпекания. Поперчить, посолить и добавить специи.

Кабачки залить желательно оливковым маслом, но, если такового не имеется в наличии, можно взять и подсолнечное.

Кабачки хорошо перемешать, чтобы специи и масло равномерно распределились по их поверхности.

Кабачки отправить в заранее разогретую до двухсот градусов духовку.

Готовить кабачки в духовке приблизительно двадцать пять минут.

Пока молодые кабачки запекаются в духовке, нужно приготовить заливку:

Сметану влить в глубокую миску.

Туда же вбить яйцо.

Все хорошо взбить вилочкой и добавить муку или же крахмал.

Перемешать и добавить воды.

Укроп хорошо промыть, подсушить полотенцем и очень мелко нарубить. Всыпать в миску со сметаной и мукой.

Чеснок очистить и выдавить чеснокодавилкой к остальным компонентам.

Добавить крупную соль и хорошо все перемешать.

Надо приступить к последнему этапу:

Через двадцать минут достать кабачки из духовки.

Залить их приготовленной заливкой.

Отправить обратно в духовку и держать еще минут семь.

Ну все, наши вкусные кабачки готовы. Достаньте их из духовки, положите в глубокое прозрачное блюдо и можете подавать к столу.

Обязательно попробуйте эти кабачки! Они получаются очень вкусными, ароматными с нежным сливочным вкусом.

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Приятного аппетита!