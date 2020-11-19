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Вкусные Кабачки в Духовке – быстро приготовь и съешь с удовольствием

Предлагаем Вам приготовить вместе с нами молодые вкусные кабачки в духовке. По нашему рецепту они получаются очень нежными, с восхитительным ароматом и сливочным вкусом. Даже те из вас, кто не очень то и жалует их, и то не смогут отказаться от такого блюда.

Вкусные кабачки в духовке: продукты

  • восемьсот граммов кабачков

Вкусные Кабачки в Духовке – быстро приготовь и съешь с удовольствием

  • пятьдесят миллилитров оливкового масла (можно взять подсолнечное)
  • половина чайной ложки сладкой паприки
  • чайная ложка кавказских трав
  • соль и перец – по вкусу

Для заливки:

  • яйцо среднего размера
  • два зубчика чеснока
  • пучок укропа
  • двести граммов сметаны
  • треть стакана воды
  • столовая ложка муки или крахмала

Вкусные кабачки в духовке: Порядок приготовления

Вкусные Кабачки в Духовке – быстро приготовь и съешь с удовольствием

Нужно начать с молодых кабачков:

  • Так как кабачки еще совсем молодые их достаточно хорошо помыть и шкурку не очищать.
  • Просушить кабачки и разрезать вдоль на две половинки. Затем каждую половинку порезать на полукружочки толщиной в один сантиметр.
  • Отправить порезанные кабачки в глубокую форму для выпекания. Поперчить, посолить и добавить специи.
  • Кабачки залить желательно оливковым маслом, но, если такового не имеется в наличии, можно взять и подсолнечное.
  • Кабачки хорошо перемешать, чтобы специи и масло равномерно распределились по их поверхности.
  • Кабачки отправить в заранее разогретую до двухсот градусов духовку.
  • Готовить кабачки в духовке приблизительно двадцать пять минут.

Пока молодые кабачки запекаются в духовке, нужно приготовить заливку:

  • Сметану влить в глубокую миску.
  • Туда же вбить яйцо.
  • Все хорошо взбить вилочкой и добавить муку или же крахмал.
  • Перемешать и добавить воды.
  • Укроп хорошо промыть, подсушить полотенцем и очень мелко нарубить. Всыпать в миску со сметаной и мукой.
  • Чеснок очистить и выдавить чеснокодавилкой к остальным компонентам.
  • Добавить крупную соль и хорошо все перемешать.

Надо приступить к последнему этапу:

  • Через двадцать минут достать кабачки из духовки.
  • Залить их приготовленной заливкой.
  • Отправить обратно в духовку и держать еще минут семь.

Вкусные Кабачки в Духовке – быстро приготовь и съешь с удовольствием

  • Ну все, наши вкусные кабачки готовы. Достаньте их из духовки, положите в глубокое прозрачное блюдо и можете подавать к столу.

Обязательно попробуйте эти кабачки! Они получаются очень вкусными, ароматными с нежным сливочным вкусом.

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Приятного аппетита!

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